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Похоже, линейка дебютировавших в октябре HEDT-процессоров Intel Core 10-го поколения серии X вскоре может пополниться новой высокопроизводительной моделью, которая, судя по техническим характеристикам, сместит с «трона» Core i9-10980XE и станет новым флагманом, по крайней мере, на это указывают довольно занимательные данные азиатского ресурса Chiphell.

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Если верить источнику, HEDT-процессор Intel Core i9-10990XE в исполнении LGA 2066, принадлежащий к семейству Cascade Lake-X, будет наделён 22 ядрами с поддержкой технологии Hyper-Threading, а его уровень TDP остановится на отметке в 380 Вт. При этом базовая частота CPU составила 4.0 ГГц, а максимальная при использовании технологии Turbo Boost достигла значения в 5.0 ГГц, однако, судя по отметке «ES», представленный образец является инженерным, поэтому частотные характеристики конечного продукта могут быть несколько иными.

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Кроме того, высокопроизводительный процессор Core i9-10990XE был протестирован в популярном пакете Cinebench R20: новинка смогла набрать 14005 баллов, что позволило ей превзойти достижения 24-ядерного 48-поточного AMD Ryzen Threadripper 3960X в среднем на 3-4 %.

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Источник изображений: Chiphell

Специалисты ресурса ComputerBase, полагаясь на свои источники в сфере производства материнских плат, также подтверждают возможность появления процессоров, которые по количеству ядер смогут превзойти существующую флагманскую модель Core i9-10980XE, однако для преодоления барьера в 18 ядер инженерам Intel необходимо должным образом поработать — по словам источника, в настоящий момент CPU семейства Cascade Lake-X используют чипы HCC (High Core Count), в то время как для внедрения XCC (Extreme Core Count) понадобятся существенные доработки.

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Стоит напомнить, что расширение ассортимента HEDT-процессоров «премиальными» моделями для Intel становится традицией: так, в прошлом году семейство Skylake-X Refresh было расширено 14-ядерным 28-поточным Core i9-9990XE с уровнем TDP в 255 Вт.

Естественно, данная информация относится к категории слухов, поэтому к ней стоит отнестись с известной долей скептицизма.