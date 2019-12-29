Анонс процессоров Intel Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 достиг той степени близости, когда со страниц популярного в Китае ресурса Baidu начинают просачиваться первые изображения инженерных образцов и снимки экрана CPU-Z, которая пока не в состоянии корректно отображать всю информацию о новинках Intel.

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Источник изображения: Baidu

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Зато фотографии оборотной стороны инженерных образцов Intel Comet Lake-S позволяют понять, что «пустого места» на текстолите после перехода на исполнение LGA 1200 осталось ещё меньше. Напомним, процессоры в исполнении LGA 1200 потребуют новых материнских плат, но системы охлаждения подойдут от старых платформ Intel.

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Источник изображения: Baidu

Подобные откровения китайских источников носят множественный характер. Шестиядерный процессор Core i5-10600K с Hyper-Threading и частотой 4.1 ГГц, по словам его владельца, по уровню быстродействия близок к Core i7-8700K.

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Источник изображения: Baidu

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Эта шестиядерная модель обладает уровнем TDP не более 125 Вт и кешем третьего уровня объёмом 12 Мбайт.

Источник изображения: Baidu

По всей видимости, подобных откровений с каждым днём будет становиться всё больше.