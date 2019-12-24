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Уже совсем скоро компания Intel явит миру 10-ое поколение своих настольных процессоров семейства Comet Lake-S, поэтому появление ряда новинок в нескольких бенчмарках не вызывает особого удивления — в течение нескольких недель широкая компьютерная общественность могла обсуждать результаты моделей линеек Core i3, i5 и i9, а сегодня, благодаря «сетевому детективу» _rogame, в сети появилась информация касательно достижений одной из моделей Celeron в популярном тесте 3DMark 11 Performance.

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Стоит напомнить, что, согласно имеющейся информации, процессоры Intel семейства Comet Lake-S будут выпускаться по улучшенному 14-нм техпроцессу и потребуют материнских плат на базе новых чипсетов 400-й серии с разъёмом LGA 1200. Главным сюрпризом новой линейки станет внедрение технологии Hyper-Threading для моделей Core i3 и Core i5, а также, предположительно, Pentium. Что касается младшей линейки Celeron, то их данное нововведение не коснётся, что и подтверждается в бенчмарке 3DMark 11.

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Источник изображения: 3DMark

Исходя из представленных данных, процессор Intel Celeron G5900 получил в своё распоряжение 2 ядра/потока, функционирующих на частоте 3,4 ГГц. В подтесте, призванном оценить возможности CPU, новинка смогла набрать 3 117 очков (Physics Score), обогнав своего предшественника в лице Celeron G4900 в среднем на 1-4 %.

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Согласно недавней «утечке», дебют процессоров Intel 10-го поколения и системных плат на основе чипсета Z490 может произойти уже в феврале следующего года. Кроме того, не стоит забывать о международной выставке CES 2020, намеченной на начало января, на которой представители «синей команды» могут поведать больше информации касательно характеристик своих новых продуктов.