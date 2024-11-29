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Intel представит сразу две игровые видеокарты Arc Battlemage в начале декабря
Обзоры новинок станут доступны спустя несколько дней после анонса.

Внезапно появившаяся в сети несколько дней назад игровая видеокарта Intel Arc B580, принадлежащая к новому семейству Battlemage, обретает официальную дату своего анонса и «соплеменницу», совместно с которой она будет представлена: как сообщает ресурс VideoCardz, обе новинки будут презентованы в декабре.

Источник изображения: Wccftech

По данным источника, первыми игровыми видеокартами Intel на базе микроархитектуры Xe2-HPG станут Arc B580 и Arc B570 — официально они будут представлены уже совсем скоро, а именно 3 декабря. После чего, 12 декабря падёт запрет на публикацию материалов, посвящённых видеоадаптерам в исполнении Limited Edition с референсным дизайном, в то время как обзоров графических адаптеров от AIB-партнёров Intel следует ожидать 13 декабря. На полках магазинов новинки, похоже, также появятся 12 декабря.

Стоит напомнить, что видеокарта Intel Arc B580, судя по ряду утечек, обладает 20 Xe2-ядрами, 12 ГБ видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 19 ГГц и 192-битной шиной, частота GPU новинки достигает 2.8 ГГц, а для подключения видеоадаптера используется восемь линий PCIe 5.0. Предварительная стоимость новой модели составляет около $250.

Что касается Intel Arc B570, то информации о данной видеокарте не так уж и много: предположительно, она будет иметь в своём распоряжении 18 Xe2-ядер и интерфейс PCIe 5.0 x8.

Исходя из имеющихся данных, Intel нацелена сугубо на средний и начальный сегменты, а Arc B580 и Arc B570 должны навязать конкуренцию уже представленным на рынке моделям от NVIDIA и AMD.

#intel #arc b580 #arc b570
Источник: videocardz.com
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Видеокарты Intel Arc Battlemage выходят 12 декабря
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