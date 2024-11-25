Заявлено увеличение fps до 13.2 %.

Запуск первых моделей настольных процессоров Intel, принадлежащих к семейству Arrow Lake-S, выл воспринят компьютерной общественностью весьма холодно, чему поспособствовали весьма низкие игровые показатели новинок не только в сравнении с результатами своих конкурентов из стана AMD, но и предшественников.

Компания незамедлительно принялась искать причины низкой производительности новых моделей CPU и пообещала выпустить апдейты, повышающие быстродействие новинок, одним из которых может являться и новейший драйвер Intel Platform Power Management версии 1007.20240913, способный, по заверениям представителей ASRock, заметно повысить показатели кадровой частоты в играх.

Как сообщает ресурс VideoCardz, на своём официальном сайте ASRock пояснила, что драйвер Intel Platform Power Management (PPM) обеспечивает автоматическую регулировку частоты и напряжения процессора, оценивая нагрузку в конкретный момент времени, благодаря чему достигаются повышенные показатели быстродействия.

Производитель рекомендует загрузить свежую версию Platform Power Management (1007.20240913), доступную для материнских плат, основанных на наборе системной логики Z890, на официальном сайте компании, что позволит заметно повысить производительность для процессоров Core Ultra 200S.

Согласно тестам, произведённым специалистами ASRock, после установки свежих драйверов быстродействие в играх увеличивается вплоть до 13.2 %. К сожалению, компания не называет конкретных тайтлов, в которых достигается прирост fps, но по представленному изображению можно понять, что тесты проводились в Final Fantasy XIV Dawntrail.

Источник изображений: ASRock

Как отмечает источник, указанные драйверы были добавлены на официальный сайт ASRock ещё несколько недель назад, но производитель решил обрадовать геймеров, заявив о повышении игрового быстродействия, только сейчас.