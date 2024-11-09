Компания выявила целый ряд проблем, негативно влияющих на быстродействие процессоров Arrow Lake-S.

Неудовлетворительная производительность не так давно дебютировавших представителей серии Core Ultra 200S вызвала разочарование и даже бурю негодования у компьютерного сообщества, что вынудило Intel спешно принимать меры по смягчению неудачного дебюта первых моделей семейства Arrow Lake-S: как заявил представитель Intel Роберт Халлок (Robert Hallock) в беседе со специалистами ресурса HotHardware, компания уже выявила целый ряд причин, негативно повлиявших на быстродействие новых моделей CPU и в скором времени выпустит обновление для устранения проблем, сообщает Tom's Hardware.

Источник изображения: TechPowerUp, Intel

По словам Роберта Халлока, между тестами процессоров Core Ultra 200S, произведёнными специалистами Intel и результатами исследований от сторонних специалистов существует весьма заметный разрыв, что связано с целым рядом причин.

Прежде всего, было выявлено, что некоторые комбинации настроек BIOS и ОС могут негативно воздействовать на задержки памяти, которые при нормальном функционировании моделей Arrow Lake-S составляют около 70-80 нс, но при нарушении работы достигают 180 нс.

Впрочем, на снижение игровой производительности Core Ultra 200S (что и стало главным разочарованием для целого ряда пользователей), как отметил представитель Intel, задержки памяти не влияют. Не оказывает какого-либо воздействия на быстродействие в играх и изменённая архитектура. Основным же фактором, который и испортил репутацию Arrow Lake-S, называется плохая оптимизация.

Роберт Халлок заявил, что масштабные работы над исправлением обнаруженных проблем ведутся полным ходом, поэтому уже через несколько недель пользователи могут рассчитывать на выход обновления, повышающего уровень производительности процессоров Core Ultra 200S.

В разговоре с главным редактором источника, представитель Intel более точно обозначил период выпуска апдейта — по его словам, к концу ноября или началу декабря компания планирует выпустить как минимум парочку обновлений для представителей семейства Arrow Lake-S.

Таким образом, обладателям процессоров Core Ultra 200S стоит запастись терпением и надеяться, что Intel хотя бы частично решит проблемы со сравнительно низкой игровой производительностью своих новых моделей процессоров.