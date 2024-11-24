Вполне возможно, что анонс нового поколения видеоадаптеров состоится уже в декабре.

Недавняя утечка двух моделей видеокарт Arc B580 производства ASRock, раскрывшая основные характеристики предстоящих новинок, принадлежащих к семейству Battlemage, возможно, была вовсе не случайной, так как непосредственно Intel почти не скрывает, что дебют видеоадаптеров Arc B-серии уже не за горами: покопавшись в недрах официального сайта компании, специалисты VideoCardz обнаружили сразу несколько упоминаний о предстоящих новинках.

Источник изображения: VideoCardz

Так, несколько ссылок на видеокарты Arc B-серии, которые, несомненно, принадлежат к семейству Battlemage, было найдено в официальной документации Intel, а также непосредственно на сайте компании, где новинки фигурировали совместно с Core Ultra Series 2.

Сообщение об ещё одной находке исходит от специалиста под ником Haze, обнаружившего упоминание Arc B-серии в разделе Intel Arc Dedicated Graphics Family на официальной странице поддержки.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

Всё это указывает на то, что Intel усиленно готовится к анонсу своих новых игровых видеокарт семейства Battlemage, который может состояться в ближайшее время — вполне возможно, что компания намерена обогнать своих конкурентов, представив свои новые модели уже в декабре, что позволит выиграть несколько недель, прежде всего у AMD, которая, как предполагается, сосредоточит свои усилия на среднем ценовом сегменте.