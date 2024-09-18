Внедрение античит-системы BattlEye спровоцировало занятную утечку.

Совсем недавно разработчики из Rockstar Games добавили в GTA V стороннюю античит-систему BattlEye, но в процессе сего действа допустили случайную «утечку» о порте Red Dead Redemption на ПК, новой версии GTA V и ПК-версии GTA VI, информирует общественность ресурс Wccftech.

Источник изображений: Rockstar Games/Wccftech

Как заметил известный инсайдер под ником Tez2, в лаунчере Rockstar Games, получившем обновление для поддержки системы BattlEye, призванной бороться с недобросовестными игроками, обнаружилось несколько папок с занятными названиями.

Папка GTA V Gen9 указывает на то, что Rockstar Games работает над новой версией GTA V для ПК, которая, по словам инсайдера, получит поддержку трассировки лучей и ряд других нововведений, а папка Red Dead Redemption намекает на скорый запуск порта игры для персональных компьютеров.

Наконец, папка Americas, как полагается, принадлежит ПК-версии GTA VI, которая, согласно предыдущим «утечкам», имеет внутреннее кодовое название «Project Americas». Значит ли это, что версия Grand Theft Auto 6 появится на персональных компьютерах совместно с релизами для игровых консолей или чуть позже, пока не известно.

В связи с тем, что информация о появлении посторонних папок, стала публичной, Rockstar Games, вероятно, быстро подчистит их следы, но скриншоты, доказывающие их существование, из сети удалить уже трудно.

Источник изображения: PapaXan, Reddit

Кроме того, инсайдер обнаружил упоминания о GTA V версии Gen9 и порта Red Dead Redemption для ПК на сайте SteamDB, что намекает на их скорый релиз в Steam.