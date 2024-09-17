В однопотоке ситуация прямо противоположная.

Представители семейства Intel Arrow Lake-S продолжают с завидной регулярностью появляться в популярных бенчмарках: чуть ранее свои возможности продемонстрировал Intel Core Ultra 9 285K, а сейчас X-ботом Benchleaks в базе данных Geekbench 6 был обнаружен его «собрат», Core Ultra 7 265K.

Источник изображения: Wccftech

Исходя из представленных данных, десктопный процессор Intel Core Ultra 7 265K, имеющий в своём распоряжении 8 производительных/12 эффективных ядер и работающий на частоте до ~5.5 ГГц, в дуэте с материнской платой MSI PRO Z890-P WIFI в однопоточном/многопоточном состязаниях смог завоевать 3186/19799 баллов.

Если сравнить результаты тестов новинки с возможностями его соперника из стана AMD в лице 12-ядерного 24-поточного Ryzen 9 9900X, то в однопоточной дисциплине модель от Intel уступает своему оппоненту около 2.3%, а вот в многопотоке даже чуть вырывается вперёд (+0.1%), хотя данное преимущество находится на уровне погрешности.

Источник изображения: Geekbench

На фоне своего предшественника, Core i7-14700K, новинка выглядит в более выгодном свете, обходя модель семейства Raptor Lake-S Refresh в однопотоке/многопотоке в среднем на 8.1/3.2%.

Необходимо отметить, что подобные тесты могут не отражать реального положения дел, поэтому стоит дождаться «замеров» от заслуживающих доверия специалистов, которые должны появиться после официального дебюта первых представителей Arrow Lake-S, намеченного на 24 октября.