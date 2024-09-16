Представитель Arrow Lake-S уступает топовой модели AMD.

Надвигающийся дебют настольных процессоров Intel семейства Arrow Lake-S становится катализатором появления всё большего количества «утечек», раскрывающих завесу тайны над уровнем производительности предстоящих новинок: сегодня X-бот Benchleaks обнаружил свежую запись в базе данных популярного бенчмарка Geekbench 6, проливающую свет на возможности топовой модели «синей команды».

Источник изображения: VideoCardz

Исходя из представленных данных, флагманский настольный процессор Intel Core Ultra 9 285K, обладающий 8 производительными/16 эффективными ядрами и достигший максимальной частоты 5.7 ГГц, в паре с материнской платой MSI PRO Z890-P WIFI и модулями оперативной памяти DDR5-5600 в однопоточном/многопоточном тестах Geekbench завоевал 3186/21075 баллов, уступив своему сопернику из стана AMD в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 9950X в среднем около 6-7/3-4 %.

Источник изображения: Geekbench

На фоне настольной модели прошлого поколения, Intel Core i9-14900K, новая модель выглядит чуть получше, в однопоке/многопотоке превосходя своего предшественника в среднем на 3.3/1/6 %, и это с учётом того, что новинка не поддерживает технологию многопоточности.

Стоит отметить, что появившиеся несколько часов назад результаты тестов в Geekbench носят предварительный характер и могут не отражать реальной производительности CPU, поэтому следует дождаться официального дебюта представителей семейства Arrow Lake-S, который, как ожидается, состоится уже 24 октября.