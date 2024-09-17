Кроме того, iGPU от Intel не оставляет шансов «встройке» Ryzen 7000 и Ryzen 9000.

В сети продолжают появляться тесты, демонстрирующие возможности предстоящих процессоров Intel Core Ultra 200K: ранее флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K был протестирован в однопоточном и многопоточном тестах Geekbench 6, а сейчас, благодаря всё тому же X-боту Benchleaks, стали известны данные касательно возможностей встроенной графической подсистемы новинки.

Как информирует общественность ресурс Wccftech, настольные процессоры Intel Core Ultra 200K оснащаются четырьмя Xe-ядрами, основанными на микроархитектуре Xe-LPG Alchemist, что позволяет новинкам демонстрировать вполне приличные результаты: так, в тесте OpenCL бенчмарка Geekbench встроенная графика, которой снабжается Core Ultra 9 285K, показала результат в 19993 балла, что позволило ей почти догнать дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (-3.2 %), а также вплотную приблизиться к AMD Radeon 760M с 8 вычислительными блоками «на борту» (-1.3 %).

В дисциплине Vulkan новинка завоевала 19551 очко, практически поравнявшись с GeForce GTX 1050 Ti (-1.6 %), но весьма уступив Radeon 760M (-23.7 %).

Источник изображений: Wccftech

На фоне «встройки» Radeon 710M с двумя вычислительными блоками, которой оснащаются процессоры AMD серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000, 4 Xe-ядра iGPU Core Ultra 9 285K выглядят в весьма выигрышном положении, опережая конкурента в 3.2 раза в тесте OpenCL и в 2.7 раза в Vulkan.

Необходимо отметить, что данные тесты могут не отражать реальной производительности представителей Arrow Lake-S и возможностей их iGPU, поэтому стоит дождаться официального дебюта новых моделей, который позволит подробно изучить уровень быстродействия новинок.