Новинка будет значительно быстрее своей предшественницы.

Китайский производитель видеокарт Loongson пытается пробиться в «высшую лигу», где уже долгое время присутствуют NVIDIA и AMD, а несколько лет назад присоединилась и Intel: компания намерена выпустить свой новый графический адаптер 9A2000, который по уровню производительности приблизится хоть и не к самой современной, но всё же до сих пор достаточно производительной GeForce RTX 2080, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на материал сайта ITHome.

Источник изображения: eTeknix

В настоящее время в арсенале Loongson имеется далеко не самая быстрая видеокарта 9A1000, которая борется за лидерство в бюджетном сегменте с AMD Radeon RX 550, но в скором времени производитель собирается выпустить видеоадаптер нового поколения, получивший название 9A2000, который, как утверждается, в 8-10 раз быстрее своего предшественника и способен обеспечить уровень игрового быстродействия, сравнимый с NVIDIA GeForce RTX 2080.

После выпуска видеокарты 9A2000 компания Loongson и не думает расслабляться, планируя приступить к разработке модели следующего поколения в лице 9A3000, которая, по словам производителя, будет обладать ещё более высокой производительностью.

Как ожидается, Loongson 9A3000 будет основана на наработках, полученных в процессе создания 9A2000, характеризуясь более совершенным технологическим процессом и сниженным уровнем энергопотребления, что с учётом увеличенного быстродействия повысит энергоэффективность новой модели.

Кроме того, производитель отмечает, что видеокарта Loongson 9A2000 позволит насладиться игровым процессом недавно вышедшей и уже набравшей небывалую популярность игры Black Myth: Wukong от китайского разработчика Game Science.

Что касается модели Loongson 9A1000, то в ближайшем будущем производитель намерен добавить поддержку DirectX 12 для своей видеокарты текущего поколения.