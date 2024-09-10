Представители семейства Arrow Lake-S дебютируют в канадской рознице.

Неумолимо приближающийся анонс настольных процессоров Intel семейства Arrow Lake-S заставляет сотрудников ряда онлайн-магазинов пополнять прайс-листы новыми моделями: так, ассортимент канадских ритейлеров расширился сразу несколькими новинками серии Intel Core Ultra 200K, о чём сообщает известный «сетевой детектив» momomo_us, попутно делясь информацией о стоимости предстоящих новинок.

Источник изображения: VideoCardz

Согласно опубликованным данным, стоимость флагманского настольного процессора Intel Core Ultra 9 285K в канадской рознице варьируется в пределах от 848 до 866 канадских долларов (625-639 долларов США), за Core Ultra 7 265K просят 585-598 канадских долларов (431-441 доллар США), его «собрат» с деактивированной графической подсистемой в лице Core Ultra 7 265KF предлагается за 564-577 канадских долларов (416-426 долларов США), цена Core Ultra 5 245K составляет 448-459 канадских долларов (330-338 долларов США), а наиболее доступную из представленных моделей, Core Ultra 5 245KF, имеется возможность заполучить за 425-434 канадских доллара (313-320 долларов США).

Источник изображений: momomo_us, X

Исходя из ряда слухов, анонс первых моделей семейства Intel Arrow Lake-S может состояться 10 октября, а появление новинок в продаже ожидается спустя неделю после их презентации, но официального подтверждения пока не имеется.