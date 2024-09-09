Компания собирается облегчить жизнь разработчикам.

После нескольких лет существования отдельных графических архитектур RDNA и CDNA компания AMD планирует вновь вернуться к унифицированной архитектуре: об этом в разговоре с представителями ресурса Tom's Hardware рассказал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Business Group Джек Хьюн (Jack Huynh), информирует общественность сайт VideoCardz.

Источник изображения: Tom's Hardware, AMD

Ещё в 2020 году компания AMD отказалась от унифицированной архитектуры, разделив её на RDNA, предназначенную для потребительских видеокарт, и CDNA для продуктов Radeon Instinct, удовлетворяющую потребности центров обработки данных, но в ближайшем будущем намерена вернуться к проверенной практике, вновь объединив обе графические архитектуры в одну, которая, по словам Джека Хьюна, получит название UDNA.

К данному шагу «красную команду» подтолкнула необходимость упрощения архитектуры и создания единой основы, благодаря чему разработчики смогут сосредоточиться только на одной платформе, будь то один графический процессор или кластер GPU.

Кроме того, для поддержания дальнейших оптимизаций AMD будет планировать сразу три поколения вперёд, а в дальнейшем собирается обеспечить полную совместимость будущих архитектур.

Исходя из слов представителя AMD, за потребительской архитектурой RDNA 5 последуют унифицированные UDNA 6 и UDNA 7, но каких-либо подробностей приведено не было, поэтому пока не ясно, было ли это сказано в качестве примера, или компания действительно перейдёт от RDNA 5 сразу к UDNA 6.

Остаётся запастись терпением и подождать некоторое время, пока AMD не поведает больше подробностей касательно своих планов по разработке унифицированной графической архитектуры UDNA.