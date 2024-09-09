Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
AMD планирует объединить графические архитектуры RDNA и CDNA в унифицированную UDNA
Компания собирается облегчить жизнь разработчикам.

После нескольких лет существования отдельных графических архитектур RDNA и CDNA компания AMD планирует вновь вернуться к унифицированной архитектуре: об этом в разговоре с представителями ресурса Tom's Hardware рассказал старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Business Group Джек Хьюн (Jack Huynh), информирует общественность сайт VideoCardz.

Источник изображения: Tom's Hardware, AMD

Ещё в 2020 году компания AMD отказалась от унифицированной архитектуры, разделив её на RDNA, предназначенную для потребительских видеокарт, и CDNA для продуктов Radeon Instinct, удовлетворяющую потребности центров обработки данных, но в ближайшем будущем намерена вернуться к проверенной практике, вновь объединив обе графические архитектуры в одну, которая, по словам Джека Хьюна, получит название UDNA.

К данному шагу «красную команду» подтолкнула необходимость упрощения архитектуры и создания единой основы, благодаря чему разработчики смогут сосредоточиться только на одной платформе, будь то один графический процессор или кластер GPU.

Кроме того, для поддержания дальнейших оптимизаций AMD будет планировать сразу три поколения вперёд, а в дальнейшем собирается обеспечить полную совместимость будущих архитектур.

Исходя из слов представителя AMD, за потребительской архитектурой RDNA 5 последуют унифицированные UDNA 6 и UDNA 7, но каких-либо подробностей приведено не было, поэтому пока не ясно, было ли это сказано в качестве примера, или компания действительно перейдёт от RDNA 5 сразу к UDNA 6.

Остаётся запастись терпением и подождать некоторое время, пока AMD не поведает больше подробностей касательно своих планов по разработке унифицированной графической архитектуры UDNA.

#amd #rdna #cdna #udna
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
4
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
2
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
ASUS представила новые модели ноутбуков Zenbook, Vivobook и ExpertBook
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
48
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
16
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
32
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
22
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
4
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
3
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+

Сейчас обсуждают

4erT
23:57
Genius KB21e + Logitech MX518 с 2005 года =) Заменён провод на мыше.
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
Dark_Cloud
23:53
Мда, автор набредил, как обычно то у него для трассировки отдельный монитор требуется подбирать то TN у него отвратительный - расскажите об этом BenQ с их линейкой ZOWIE для киберспорта по тыще баксов...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
typym6ek
23:36
У нас цены будут от 140000р. Оставьте себе это поделие.
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Dark_Cloud
23:34
Вот он, ваш нейронный апскейлер по мнению невидии, с мылосс отряд бегущих матросов вдали выглядит как сраное пятно в игре мылосс 3.7.20.0, куда уж новее-прогрессивнее как по мне - многократно переваре...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Mortalz666
23:32
обновы надо ставить раз в год, большой апдейт
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Xardazzz
23:22
на хоботе пишут, что русского языка не будет.
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Александр Еремеев
23:21
Читая подобные опусы, прихожу к выводу, что вы ЗАЖРАЛИСЬ! Вам дали отличные энергоэффективные процессоры с бескомпромиссной бесплатной производительностью блока avx512. С отличной производительностью ...
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Станислав Богданов
23:17
Жидорептилоиды?
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Dark_Cloud
23:17
эмм не вводить утильсбор не?
На границе между Китаем и Россией возникла огромная пробка из автовозов
swr5
23:14
Почем опиум для народа?
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем