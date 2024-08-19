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Раскрыты характеристики настольных процессоров Intel Сore Ultra 200 и дата их анонса
Линейка насчитывает в общей сложности 14 моделей, но представители Core Ultra 3 пока находятся в тени.

Неумолимо приближающийся дебют настольных процессоров Intel Core Ultra 200 становится катализатором появления всё большего количества «утечек», проливающих свет на характеристики предстоящих новинок, а сегодня Benchlife и Jaykihn и вовсе преподнесли подарок компьютерной общественности, опубликовав таблицу, содержащую весь модельный ряд CPU семейства Arrow Lake-S, за исключением Core Ultra 3, которые, предположительно, появятся чуть позже, сообщает ресурс VideoCardz.

Источник изображения: VideoCardz

Согласно опубликованным данным, флагманская модель нового поколения, Intel Core Ultra 9 285K, получит 8 производительных/16 энергоэффективных ядер и сможет достигать частоты 5.7 ГГц при задействовании технологии Thermal Velocity Boost. Той же конфигурацией ядер смогут похвастаться и процессоры Intel Core Ultra 9 285 и Core Ultra 9 285T, но их максимальные частоты чуть скромнее — 5.6 и 5.4 ГГц соответственно.

Источник изображения: VideoCardz, Jaykihn

Модели семейства Core Ultra 7, в состав которого входят процессоры Core Ultra 7 265K, Core Ultra 7 265KF, Core Ultra 7 265, Core Ultra 7 265F и Core Ultra 7 265T, обзаведутся 8 «большими» и 12 «малыми» ядрами с максимальной частотой от 5.3 (для CPU с заблокированным множителем) до 5.5 ГГц (для K-версий).

Количество ядер в семействе Core Ultra 5 будет варьироваться от 10 до 14: модели Core Ultra 5 245K, Core Ultra 5 245KF, Core Ultra 5 245 и Core Ultra 5 235 будут снабжены 6P- и 8E-ядрами, а Core Ultra 5 225 и Core Ultra 5 225F получат 6 производительных и 4 эффективных ядра. Для Core Ultra 5 245K и Core Ultra 5 245KF частоты в турборежиме будут достигать показателя 5.2 ГГц, а для Core Ultra 5 225 и Core Ultra 5 225F – 4.9 ГГц.

Как и в предыдущих линейках, модели с индексом «T» будут характеризоваться уровнем TDP в 35 Вт, CPU с заблокированным множителем без буквенного обозначения в конце названия — 65 Вт, а K-версии — 125 Вт. Также не стоит забывать, что индекс «F» указывает не деактивированный iGPU.

Источник изображения: VideoCardz

По данным источника, официальный анонс настольных процессоров Intel Core Ultra 200 состоится 10 октября. Исходя из стандартной стратегии компании, первыми «на сцену» должны выйти CPU с разблокированным множителем, в то время как остальные модели, вероятно, дебютируют чуть позже.

#intel #сore ultra 200
Источник: videocardz.com
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Подробные характеристики дюжины настольных процессоров Intel Arrow Lake просочились в сеть
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