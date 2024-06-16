Первым покупателям обещают подарить 27-дюймовый монитор.

Компания Cooler Master решила порадовать приверженцев бесшумных систем, расширив ассортимент своей продукции новой моделью X Silent Edge мощностью 850 Вт с пассивной системой охлаждения, дополнительно предлагая 27-дюймовый монитор для первых покупателей новинки совершенно бесплатно, сообщает ресурс Wccftech.

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Новая линейка бесшумных блоков питания X Silent Edge была представлена Cooler Master ранее в этом году, а сейчас на рынок выходит 850-ваттный представитель данной серии. Блок питания Cooler Master X Silent Edge 850W лишён вентиляторов, благодаря чему не издаёт дополнительного шума в связи с меньшим количеством механических компонентов. При этом для охлаждения используется фирменная СО с восемью тепловыми трубками и алюминиевым радиатором, что позволяет эффективно рассеивать тепло.

Как заявляет производитель, в новинке использованы высококачественные компоненты, цифровая система мониторинга мощности, а безвентиляторная конструкция отличается повышенным сроком службы. Новинка имеет сертификат 80 Plus Platinum и 15-летнюю гарантию.

Источник изображений: Wccftech

Устройство поддерживает стандарт ATX 3.1, снабжено разъёмом 12V-2x6, развёрнутым под углом 90 градусов, и обеспечивает мощность до 450 Вт для графических адаптеров. Результаты тестирования, которое провели специалисты Cooler Master, показали, что в процессе работы блока питания уровень шума не превышает значения в 20 дБА, что, по словам производителя, даже тише, чем шёпот.

Стоимость Cooler Master X Silent Edge 850W составляет 400 долларов или 380 евро, а первым покупателям производитель дарит монитор Cooler Master GM27-CFX с изогнутой 27-дюймовой панелью с разрешением 1920x1080 точек, частотой 240 Гц и углами обзора 178°/178°. Дополнительно в комплект поставки входит изогнутый под углом 90 градусов 24-контактный адаптер и термопрокладка для твердотельного накопителя формата M.2.