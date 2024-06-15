Новинки могут дебютировать в третьем квартале текущего года.

На фоне скорого дебюта новейших моделей процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5 разного рода энтузиасты продолжают снабжать компьютерное сообщество новыми порциями «утечек»: так, инсайдер YouTube-канала Moore's Law Is Dead, поделившийся предварительными ценами настольных процессоров Ryzen 9000, рассказал и о предстоящих геймерских моделях линейки Ryzen 9000X3D, сообщает ресурс NotebookCheck.

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно данным инсайдера, модели серии Ryzen 9000X3D лишатся основного недостатка процессоров с кэш-памятью 3D V-Cache, а именно отсутствия возможностей разгона — как утверждает энтузиаст, геймерские новинки будут меньше ограничены по частоте в boost-режиме и получат поддержку оверклокинга. При этом отмечается, что у специалистов AMD возникли некоторые проблемы с температурными показателями CPU при достижении высоких частот.

Кроме того, флагманский процессор AMD нового поколения, Ryzen 9 9950X3D, может обзавестись дополнительным чипом кэш-памяти 3D V-Cache для второго CCD-чиплета, что в теории позволит значительно увеличить количество кэша, а также ощутимо повысить игровые возможности новинки и устранить разрыв с 8-ядерной моделью, что наблюдалось в линейке Ryzen 7000X3D, когда Ryzen 7 7800X3D обходил своего топового «соплеменника» в лице Ryzen 9 7950X3D.

Что касается дебюта геймерских процессоров AMD серии Ryzen 9000X3D, то, по информации инсайдера, сие знаменательное событие может произойти уже в третьем квартале текущего года.

Необходимо отметить, что данная информация относится к категории слухов, поэтому всецело на неё полагаться не стоит.