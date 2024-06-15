Отличные новости для потенциальных покупателей.

Пару недель назад AMD официально явила компьютерному сообществу свои первые модели настольных процессоров серии Ryzen 9000, относящиеся к семейству Granite Ridge, раскрыв их характеристики и уровень производительности топового CPU на фоне возможностей конкурента, но не поделилась одной из основных составляющих, а именно информацией о стоимости новинок, поэтому энтузиаст YouTube-канала Moore's Law Is Dead решил исправить данный недочёт, опубликовав приблизительные цены будущих моделей CPU, информирует общественность ресурс NotebookCheck.

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Источник изображения: VideoCardz

Как утверждает инсайдер, представители AMD предупредили ритейлеров о снижении цен на новое поколение настольных процессоров по сравнению с предыдущим — ожидается, что приблизительная стоимость флагманской модели в лице 16-ядерного 32-поточного Ryzen 9 9950X, способного достигать максимальной частоты в 5.7 ГГц, расположится в пределах от $599 до $649, ценник предтопового Ryzen 9 9900X, располагающего 12 ядрами/24 потоками, функционирующими на частоте до 5.6 ГГц в максимальном режиме, составит $449-499, за 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 9700X, характеризующийся частотой в 5.5 ГГц в турборежиме, попросят $329-379, а младшая модель, Ryzen 5 9600X с 6 ядрами/12 потоками, работающими на частоте до 5.4 ГГц в boost-режиме, будет оценена в $249-299.

Таким образом, если информация подтвердится, предстоящие новинки окажутся на $50-100 дешевле своих предшественников, что, по словам энтузиаста, обусловлено более низкими ценами на пластины TSMC и уменьшенным размером кристаллов. В худшем же случае представители серии Ryzen 9000 будут как минимум не дороже настольных процессоров предыдущего поколения, сообщает инсайдер.

Стоит напомнить, что топовый десктопный процессор Ryzen 9 9950X ощутимо обходит своего конкурента из стана Intel в лице Core i9-14900K: согласно тестам специалистов AMD, в игровых приложениях новинка быстрее модели «синей команды» на 4-23 %, а в прикладных задачах — на 7-56 %.

При этом до выхода настольных процессоров Intel Arrow Lake-S осталось ещё несколько месяцев, в то время как дебют представителей Granite Ridge состоится уже в июле, что в теории позволит «красной команде» укрепить свои позиции на рынке CPU. Впрочем, как признала AMD, до выхода моделей Ryzen 9000X3D лучшим выбором для геймеров останутся процессоры с 3D V-Cache на базе микроархитектуры Zen 4.