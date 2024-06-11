Для большинства GPU Blackwell заявлена поддержка памяти GDDR7.

Информация о технических характеристиках графических процессоров семейства Blackwell, которыми снабдят видеокарты серии GeForce RTX 50, продолжает регулярно публиковаться разного рода энтузиастами — так, сегодня известный инсайдер kopite7kimi поделился с широкой компьютерной общественностью более подробными данными о новых GPU, сообщает ресурс VideoCardz.

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По данным источника, топовый чип GB202 получит 12 графических кластеров GPC с 8 кластерами обработки текстур TPC на каждый, в результате чего количество потоковых мультипроцессоров SM достигнет 192, что на 33.3 % больше по сравнению с топовым чипом прошлого поколения AD102. Естественно, флагман новой линейки в лице GeForce RTX 5090 вряд ли получит чип GB202 в максимальном его исполнении, как это уже было с его предшественниками, в том числе RTX 4090. Кроме того, новинке приписывается наличие 512-битной шины, а не 448-битной, как предполагалось ранее.

Графический процессор GB203, как сообщает инсайдер, будет доступен в конфигурации 7x6, что даст 84 потоковых мультипроцессора, то есть на 5 % больше AD103, при шине в 256 бит, а структура GB205 предстанет в виде 5x5, означая наличие 50 SM, что на 16.7 % меньше по сравнению с предшественником, AD104, с шиной в 192 бит.

Помимо этого, семейство графических процессоров Blackwell должно получить два варианта с шиной шириной 128 бит: конфигурация GB206 будет представлена в виде 3x6, что предполагает 36 SM и соответствует значению AD106, а GB207 обзаведётся 20 потоковыми мультипроцессорами (2x5), что на 16.7 % меньше по сравнению с AD107.

Всем графическим процессорам Blackwell, кроме GB207, приписывается поддержка памяти типа GDDR7, в то время как младший чип ограничится GDDR6.

Источник изображений: VideoCardz

Ожидается, что дебют графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 50 состоится в начале следующего года, поэтому анонса новинок можно ждать уже в текущем году.