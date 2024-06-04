Новинка продемонстрировала весьма неплохие результаты.

Международная выставка Computex 2024 продолжает радовать широкую компьютерную общественность свежими «утечками» и анонсами: не успели утихнуть обсуждения достижений новейшего флагманского процессора AMD Ryzen 9 9950X на фоне показателей его основного соперника из стана Intel в лице Core i9-14900K, как ресурс TechPowerUp опубликовал скриншот, демонстрирующий результаты тестирования предтоповой модели семейства Granite Ridge в тайтле Avatar: Frontiers of Pandora.

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Источник изображения: AMD

Исходя из представленного изображения, настольный процессор AMD Ryzen 9 9900X, оснащённый 12 ядрами/24 потоками, способными достигать частоты 5.6 ГГц в максимальном режиме, и 76 Мбайт кэш-памяти L2+L3, в дуэте с графическим адаптером AMD Radeon RX 7900 XTX в игре Avatar: Frontiers of Pandora смог обеспечить показатель средней кадровой частоты в 229 к/c, в то время как минимальные и максимальные значения составили 130 и 283 к/c соответственно.

Источник изображения: TechPowerUp

К сожалению, информацией о настройках, используемых в игре, источник не делится: хотя и известно, что система тестировалась в разрешении 1080p с пресетом «High», энтузиасты, обсуждающие данные показатели, сошлись во мнении, что применялась технология AMD FSR3, что и продемонстрировал пользователь под ником -Fister-, протестировавший тайтл в режиме «Ultra Performance» при аналогичных настройках качества графики, но даже в этом случае его ПК с процессором Intel Core i9-13900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 по показателю среднего fps не смог догнать связку из AMD Ryzen 9 9900X и Radeon RX 7900 XTX, уступив 10.5 %.

Источник изображения: X, -Fister-

Естественно, опубликованные результаты тестов дают лишь общую картину, но по мере приближения к дате дебюта процессоров серии Ryzen 9000 подобных «утечек» должно стать больше.