Кроме того, RTX 5090 может получит двухслотовую СО.

Последние часы оказались богатыми на откровения инсайдеров касательно характеристик и особенностей предстоящей топовой модели видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 FE: сначала в сети появилась информация о конструктивных особенностях будущей новинки, а сейчас более подробными данными поделились специалисты kopite7kimi и Panzierlied, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Обсуждая сегодняшнюю «утечку» о наличии сразу нескольких плат в рамках одного графического продукта в лице GeForce RTX 5090 Founders Edition, инсайдер kopite7kimi подтвердил, что конструктивно PCB топовой модели действительно будет разделена на три части, в число которых войдут основная плата и плата ввода-вывода, необходимые в связи с увеличением числа компонентов представителей микроархитектуры Blackwell, а также отдельный компонент для слота PCIe, функционирующий как некое подобие райзера.

Согласно инсайдерским данным, на плате ввода-вывода могут быть размещены система подачи питания, контроллеры дисплея и другие элементы, которым не требуется интенсивное охлаждение, а компонент для PCIe-слота и вовсе может не быть причислен к числу отдельных составляющих PCB.

Помимо этого, kopite7kimi отметил интересную деталь, связанную с компоновкой чипов памяти предстоящей новинки, число которых увеличилось до 16, указав на её сходство с талисманом Android.

По информации Panzierlied, видеокарта GeForce RTX 5090 FE может получить усовершенствованную систему охлаждения, занимающую всего два слота, что будет значительным улучшением, учитывая громоздкие СО для моделей NVIDIA текущего поколения.

Также «утечки» гласят, что графический процессор GB202 хоть и будет внешне и физически монолитным, но в него войдут два кластера GPU, соединённых способом, который NVIDIA уже применяла для своих продуктов, предназначенных для дата-центров. Кроме того, упаковка чипа нового поколения может несколько увеличиться в размерах по сравнению с AD102.

Таким образом, NVIDIA может вспомнить свои былые времена и, сдув пыль с документации GeForce 9800GX2, в которой использовались две отдельные платы со своими собственными графическими процессорами, реализовать нечто схожее в GeForce RTX 5090.