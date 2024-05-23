Количество модулей вокруг GPU для новинки может быть увеличено.

Хотя до официального дебюта графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 50 осталось ещё достаточно много времени, разного рода инсайдеры и энтузиасты уже сейчас публикуют данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми особенностями будущих новинок: как сообщает один из участников форума Chiphell, предстоящая топовая модель «зелёной команды» получит нестандартную конструкцию, информирует общественность ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: NotebookCheck, SDXL

По данным инсайдера, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении Founders Edition конструктивно будет весьма отличаться от своего предшественника, получив целых три печатных платы. Как именно это будет организовано, пока остаётся загадкой, но можно предположить, что платы могут быть размещены параллельно друг другу, как это предполагалось сделать для NVIDIA TITAN Ada, где интерфейс PCIe должен был находиться на отдельной PCB.

Также утверждается, что GeForce RTX 5090 FE сможет принять «на борт» сразу 16 чипов памяти GDDR7, как того потребует 512-битная шина, с расположением вокруг GPU GB202 в конфигурации 4-5-2-5, что специалисты источника наглядно отобразили на представленном изображении.

Источник изображения: VideoCardz

Таким образом, при задействовании всех модулей и условии использовании чипов ёмкостью 2 Гбайт общий объём видеобуфера топовой модели составит 32 Гбайт. Впрочем, своим правом на использование всех 16 посадочных мест для чипов памяти NVIDIA может и не воспользоваться.

Ожидается, что видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 50 будут официально представлены во второй половине текущего года, а поток слухов, предваряющих данное событие, будет постепенно нарастать.