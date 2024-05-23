Кроме того, ASUS ROG Ally X получила более эффективную СО и ряд других изменений.

Слухи об усовершенствованной модели портативной игровой консоли ASUS ROG Ally X уже некоторое время курсировали по сети, но сейчас пришёл черёд официальных характеристик, которые попали в распоряжение ресурса VideoCardz за несколько недель до запуска новинки.

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Согласно представленным данным, портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X получит ряд конструктивных и технических усовершенствований: новинка сможет похвастаться аккумулятором с увеличенной вдвое ёмкостью по сравнению со стандартной моделью ROG Ally (80 Вт·ч против 40 Вт·ч), обзаведётся модернизированной системой охлаждения с переработанной конструкцией вентилятора, который стал на 23 % меньше и приобрёл более тонкие рёбра, при этом обеспечивая увеличение воздушного потока на 10 %, а также будет выпускаться с более скоростными чипами оперативной памяти типа LPDDR5X, характеризующимися эффективной частотой в 7500 МГц (против 6400 МГц у стандартной модификации) и в теории позволяющими добиться повышения производительности встроенной графической подсистемы, общая ёмкость которых увеличится до 24 Гбайт (против 16 Гбайт у модели 2023 года выпуска).

Кроме того, проприетарный разъём ROG XG Mobile, предназначенный для подключения внешнего графического адаптера, был заменён на стандартный USB4 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 и Power Delivery 3.0, а корпус новинки, по заявлению производителя, получил более эргономичный дизайн. Также новая модель имеет разъём USB 3.2 Type-C Gen 2 и поддерживает твердотельные NVMe-накопители формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0.

При этом вес и размеры портативной консоли тоже несколько увеличились — ASUS ROG Ally X тяжелее своей предшественницы на 70 грамм (678 против 608 грамм) и имеет толщину в 36.9 мм (против 32.4 мм).

Остальная же «начинка» новинки осталась без изменений — консоль получила APU Ryzen Z1 Extreme с 8 ядрами/16 потоками на основе микроархитектуры Zen 4, способными работать на частоте до 5.1 ГГц в максимальном режиме, и встроенной графикой, снабжённой 12 вычислительными блоками на базе RDNA 3 с частотой до 2.7 ГГц, а также 7-дюймовый экран с разрешением 1920x1080, частотой обновления 120 Гц и яркостью в 500 нит.

Источник изображений: VideoCardz

Ожидается, что новая портативная игровая консоль ASUS ROG Ally X будет представлена на международной выставке COMPUTEX 2024, стартующей в начале июня. К сожалению, официальной информации о стоимости новинки не предоставляется, поэтому пока стоит держать в уме ценник в $799, который пророчат недавние слухи.