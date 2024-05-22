Новинки GALAX GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER имеют проверенный временем дизайн.

Китайский бренд GALAX решил порадовать почитателей своей продукции, расширив ассортимент видеокарт парой моделей с не слишком популярной среди производителей, но ценящейся рядом компьютерных энтузиастов системой охлаждения: как информирует общественность ресурс VideoCardz, в скором времени компания пополнит своё портфолио двумя видеоадаптерами с «турбиной».

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Согласно представленной информации, новые видеокарты GALAX GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER получат идентичную двухслотовую конструкцию с одним вентилятором радиального типа и частично открытым радиатором, что несколько отличает новинки от других моделей компании, но всё же способно заинтересовать любителей строгого дизайна прошлых лет.

Оба видеоадаптера поставляются со стандартными спецификациями и не имеют заводского разгона: GALAX GeForce RTX 4070 SUPER снабжена 12 Гбайт памяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц и 192-битной шиной, а также 7168 ядрами CUDA и способна достигать частоты в 2475 МГц в boost-режиме, в то время как GeForce RTX 4070 Ti SUPER имеет в своём распоряжении видеобуфер объёмом в 16 Гбайт с чипами памяти GDDR6X, характеризующимися эффективной частотой 21 ГГц, и шиной в 256 бит, а также 8448 CUDA-ядер с частотой до 2610 МГц в режиме boost.

Источник изображений: VideoCardz, GALAX

За вывод изображения у новинок отвечают три разъёма DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, а за организацию дополнительного питания — один коннектор 12VHPWR. При этом уровень TDP GALAX GeForce RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER составляет 220 и 285 Вт соответственно.

К сожалению, информации о стоимости новых моделей и появлении их в продаже пока что не сообщается.