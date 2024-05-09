Дебют новинок уже не за горами.

Не успело компьютерное сообщество обсудить достижения предстоящих процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5 в тестовом пакете Cinebench R23, как инсайдер под ником Golden Pig Upgrade опубликовал некоторые подробности касательно характеристик будущих продуктов «красной команды», сообщает ресурс Wccftech.

реклама

Источник изображения: Wccftech

Согласно опубликованным данным, модели настольных процессоров AMD Granite Ridge и мобильных моделей Fire Range будут весьма схожи структурно — представители обоих семейств будут включать до двух CCD-чиплетов, производимых по технологии N4, а также кристалл ввода-вывода Raphael, выпускающийся по техпроцессу N6.

Кроме того, предстоящие новинки получат до 16 ядер, основанных на микроархитектуре Zen 5, двух вычислительных блоков iGPU и 28 линий PCIe 5.0. Также упоминается возможность оснащения новых CPU до 128 Мбайт L3-кэша 3D V-Cache, что указывает на наличие до двух стеков памяти.

Источник изображения: Weibo, Golden Pig Upgrade

Что касается микроархитектуры, на базе которой будет представлена встроенная графическая подсистема процессоров Granite Ridge и Fire Range, то указанная в списке RDNA 3 выглядит подозрительно, учитывая использование кристалла ввода-вывода Raphael, что намекает на применение RDNA 2 и банальную ошибку в таблице, однако не исключён и факт применения усовершенствованного варианта с RDNA 3 «на борту».

Помимо этого, для новинок заявлена поддержка модулей оперативной памяти типа DDR5 и отсутствие ИИ-блоков NPU.

Ожидается, что настольные процессоры AMD Ryzen 9000 семейства Granite Ridge дебютируют во второй половине текущего года, в то время как первые устройства с моделями Fire Range могут появиться не ранее следующего года.