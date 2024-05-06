Предстоящие новинки получат целый ряд улучшений.

Последние несколько часов стали богатыми на откровения разного рода инсайдеров касательно предстоящей десктопной платформы Intel. Так, информаторы опубликовали занятные данные, приоткрывающие завесу тайны над некоторыми характеристиками будущих моделей процессоров серии Core Ultra 200, попутно рассказав о спецификациях топовых материнских плат на базе набора системной логики Z890, сообщает ресурс Wccftech.

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Источник изображения: VideoCardz, ComputerBase

Согласно инсайдерской информации, системные платы с сокетом LGA 1851, основанные на чипсете Intel Z890, получат поддержку интерфейса Thunderbolt 4 и более скоростных модулей ОЗУ благодаря обновлённому контроллеру памяти, которым снабдят процессоры семейства Arrow Lake-S.

Исходя из имеющихся данных, материнские платы с чипсетом Intel 800-й серии смогут похвастаться увеличением числа линий PCIe версии 5.0, обеспечиваемых силами CPU и PCH, и будут совместимы с модулями оперативной памяти типа DDR5, в то время как поддержки DDR4 не планируется. Также прогнозируется, что флагманские материнские платы на базе набора системной логики Z890 смогут без проблем работать с «планками» ОЗУ в режиме DDR5-6400 «из коробки».

Ожидается, что срок службы сокета LGA 1851 продлится вплоть до 2026 года, а дебют материнских плат на основе чипсетов 800-й серии состоится во второй половине текущего года с предварительным показом на международном мероприятии COMPUTEX 2024, которое состоится в начале июня.