Всё дело в одной из функций Windows.

Несколько часов назад в сети появилась информация о некоем загадочном образце Ryzen 9 7950X3D, оснащённом дополнительными 64 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, по крайней мере об этом сообщал встроенный менеджер ресурсов Windows и популярная утилита CPU-Z, однако на поверку всё оказалось весьма прозаично: один из участников форума Tom's Hardware смог добиться «волшебной» прибавки L3-кэша для своего Ryzen 9 7950XD буквально парой кликов мышкой.

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Источник изображения: TechPowerUp

Как отмечает пользователь slash3, проблема в неверном отображении объёма кэш-памяти третьего уровня для топового процессора AMD заключается в «побочном» эффекте использования функции Windows VBS (Core Isolation), которая в активном состоянии влияет на то, как система отображает количество L3-кэша.

Энтузиаст смог воспроизвести данный эффект для своего Ryzen 9 7950X3D — при включении функции VBS (Core Isolation) в диспетчере ресурсов Windows и CPU-Z можно лицезреть впечатляющие 192 Мбайт, в то время как её деактивация и последующая перезагрузка компьютера восстанавливают «статус-кво», в результате чего демонстрируется реальный объём кэш-памяти в 128 Мбайт.

Источник изображений: Tom's Hardware Forum, slash3, Imgur

Впрочем, тот факт, что ранее представители одного из компьютерных ресурсов всё же видели в недрах лаборатории AMD диковинный образец Ryzen 9 5950X3D со 192 Мбайт кэш-памяти третьего уровня «на борту», наталкивает на мысль, что и Ryzen 9 7950X3D с аналогичным объёмом L3-кэша тоже может существовать, но вероятность его появления в руках сторонних энтузиастов крайне мала, хоть и не равна нулю.