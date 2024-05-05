Ошибка ПО или реальный инженерный образец?

Как известно, в недрах технологических гигантов могут разрабатываться сразу несколько версий одного и того же продукта, но до конечного потребителя зачастую доходит лишь одна, выбранная специалистами производителя как самая лучшая по совокупности ряда параметров, при этом инженерные образцы продолжают пылиться на складах, иногда попадая в руки энтузиастов, как и произошло с процессором AMD Ryzen 9 7950X3D: как информирует общественность ресурс Tom's Hardware, «сетевой детектив», известный под ником HXL, обнародовал пару скриншотов, на которых, судя по всему, представлена информация об уникальной модификации топового игрового CPU «красной команды».

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Источник изображения: Wccftech

Так, на опубликованных изображениях можно заметить, что представленный образец флагмана настольной линейки AMD в лице Ryzen 9 7950X3D оснащён не 128 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, а впечатляющим объёмом в 192 Мбайт.

Источник изображения: X (Twitter), HXL

Точных объяснений сему «феномену» энтузиаст не даёт, но пользователи выдвинули несколько теорий: одни придерживаются мнения, что это лишь досадная ошибка программного обеспечения, неверно истолковывающего данные о реальном объёме L3-кэша процессора, другие же уверены, что перед нами инженерный образец Ryzen 9 7950X3D, который каким-то образом очутился за стенами лаборатории AMD.

В пользу второго довода говорит тот факт, что несколько месяцев назад представители YouTube-канала Gamers Nexus побывали у AMD «в гостях», где воочию лицезрели некоторые редкие модификации процессоров компании, в том числе Ryzen 9 5950X3D, оснащённый 192 Мбайт кэш-памяти третьего уровня, что подтверждает возможности технологии компоновки чиплетов памяти 3D V-Cache.

Отсутствие же на рынке варианта Ryzen 9 7950X3D, снабжённого 192 Мбайт L3-кэша, может объясняться тем, что наличие сразу нескольких пулов кэш-памяти может приводить к увеличению задержек, что негативным образом сказывается на производительности.

К сожалению, тестов целостности кэша для данного образца проведено не было, поэтому остаётся лишь гадать, действительно ли представленная модификация реальна.