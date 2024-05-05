Нечистые на руку продавцы порой обманывают даже опытных специалистов.

Истории о доверчивых покупателях, рассчитывающих заполучить желанный продукт за скромную цену, а в итоге получающих «кота в мешке», довольно распространены в сети, но иногда на «удочку» нечестных продавцов попадаются даже именитые энтузиасты.

Как сообщает ресурс Tom's Hardware со ссылкой на материал HKEPC, известный оверклокер Safedisk после приобретения топового процессора Intel у стороннего продавца был весьма удивлён полученным товаром.

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По данным источника, специалист приобрёл Core i9-14900K на одной из китайских онлайн-площадок и в процессе его распаковки уже столкнулся с нетипичной для продукции Intel ситуацией: сообщение на упаковке CPU гласило, что в случае её открытия гарантия теряется.

Впрочем, это было лишь началом действа: после установки процессора оверклокер столкнулся с тем, что система попросту не загружалась, что заставило его приступить к физической проверке. Заглянув под теплораспределительную крышку, специалист сразу понял, что не так с данным образцом — на месте, где должен был бы находиться кристалл CPU, зияло пустое место, что и объяснялось нерабочим состоянием процессора.

Источник изображений: X (Twitter), HKEPC

Остаётся загадкой, почему опытный специалист решил сыграть в «лотерею», приобретя продукт у непроверенного продавца — вполне возможно, что это был лишь эксперимент, который оверклокер может себе позволить.

Как бы то ни было, рядовым покупателям, которые берегут свои деньги, стоит не быть слишком доверчивыми и не прельщаться на «заманчивые» предложения, так как подобные покупки зачастую не оправдывают ожиданий.