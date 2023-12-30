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Обнародованы полные характеристики видеокарт RTX 40 SUPER — повышенные частоты и больше ядер CUDA
Запуск новинок ожидается в январе.

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На фоне приближающегося дебюта новых моделей видеокарт NVIDIA, которые станут частью линейки GeForce RTX 40 SUPER, в сети появились подробные спецификации предстоящих новинок.

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По информации ресурса VideoCardz, игровая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER получит наиболее скоростную память среди всех представительниц семейства Ada Lovelace — новинка сможет похвастаться чипами типа GDDR6X, работающими на эффективной частоте в 23 ГГц, что позволит добиться увеличения пропускной способности памяти почти на 3 % по сравнению со стандартной «соплеменницей». При этом объём видеобуфера новой модели составит 16 Гбайт.

Частотные характеристики чипа GeForce RTX 4080 SUPER также будут несколько повышены: GPU сможет работать на частотах 2295/2550 Мгц в базовом/boost-режиме, что на 4.0/1.8 % выше на фоне показателей видеокарты без приписки «SUPER». Количество CUDA-ядер новинки увеличится до 10240 штук (против 9728 у «обычной» модели).

Также сообщается, что геймерский видеоадаптер GeForce RTX 4070 Ti SUPER обзаведётся 8448 ядрами CUDA (на 768 больше по сравнению с RTX 4070) с повышенной до 2340 МГц базовой частотой (+30 МГц), а также получит 16 Гбайт (+4 Гбайт) видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 21 ГГц при 256-битной шине.

Наконец, GeForce RTX 4070 SUPER сможет похвастаться наиболее весомой прибавкой к CUDA-ядрам по сравнению с обычной «соплеменницей» (7168 против 5888), а также чуть подросшей частотой GPU в номинальном режиме (1980 против 1920 МГц). При этом подсистема памяти останется без изменений: всё те же 12 Гбайт GDDR6X при 192-битной шине.

Уровень энергопотребления GeForce RTX 4080 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER окажется прежним (320 и 285 Вт соответственно), в то время как «аппетиты» RTX 4070 SUPER увеличатся до 220 Вт (+20 Вт), а разъём дополнительного питания новинок будет представлен коннектором 12VHPWR.

Источник изображений: VideoCardz

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Ожидается, что дебют GeForce RTX 4070 SUPER состоится 17 января, RTX 4070 Ti SUPER – 24 января, а RTX 4080 SUPER — 31 января. К сожалению, информации о рекомендованных ценниках пока не имеется.

#nvidia #geforce rtx 40 super
Источник: videocardz.com
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