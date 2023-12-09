Специалисты TechSpot опубликовали список лучших CPU в пяти сегментах.

Правильный выбор процессора является животрепещущим вопросом при сборке новой системы или обновлении уже имеющейся: несомненно, практически каждому пользователю хочется приобрести наиболее выгодный вариант с точки зрения цены и производительности, поэтому рейтинг лучших процессоров текущего года, составленный специалистами ресурса TechSpot, придётся как нельзя кстати.

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Источник изображения: HotHardware

В категории начального уровня (около $100) издание рекомендует обратить свой взор на модели Core i3-12100F и Ryzen 5 5500 – процессор Intel, стоимость которого составляет около $95, выгодно отличается от своих «собратьев» в нижнем ценовом сегменте лучшей игровой производительностью, а CPU от AMD за $105 хоть и несколько уступает своему оппоненту в играх, однако платформа AM4 является более перспективной, позволяя осуществить апгрейд процессора в будущем на значительно более производительный.

В номинации «до $200» выбор специалистов пал на Ryzen 5 7600 и Ryzen 7 5700X – обе модели являются весьма заманчивым вариантом в данной ценовой категории: Ryzen 7 5700X за $160-170 в паре с материнской платой на базе чипсета B550 с ценником в $90 и комплектом памяти DDR4-3600 общим объёмом в 32 Гбайт за $60 обеспечит высокий уровень производительности, а Ryzen 5 7600 за $200 в дуэте с системной платой на основе набора системной логики B650 за $110 и комплектом ОЗУ DDR5-6000 в 32 Гбайт по цене в $90 и вовсе является «подарком» за сравнительно небольшие деньги.

В категории «до $300» лучшими вариантами, по мнению специалистов источника, являются Core i5-13600KF и Ryzen 7 7700X – процессор «синей команды» схож по уровню игровой производительности с победителем номинации «до $200», Ryzen 5 7600, однако превосходит своего оппонента по быстродействию в прикладных задачах, при этом требуя чуть больших затрат на покупку материнской платы на основе чипсета Z690 или Z790, в то время как выбор модели «красной команды» более привлекателен с точки зрения дальнейшего апгрейда на «долгоиграющей» платформе Socket AM5.

Номинация «до $400» остаётся за Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 7700X — первый обладает непревзойдённым соотношением игровой производительности и цены, превосходя не только топовый процессор из стана Intel в лице Core i9-14900K, но и своих старших «соплеменников» с кэшем 3D V-Cache, а второй отличается высоким уровнем быстродействия в прикладных задачах.

Безоговорочным лидером в категории «свыше $500» стал топовый процессор AMD Ryzen 9 7950X3D — общий уровень производительности модели «красной команды», стоимость которой составляет около $580, согласно тестам специалистов источника, схож с возможностями Core i9-14900K, а вот значение энергопотребления заметно ниже. Кроме того, CPU с 3D V-Cache обгоняет топовую модель Intel в целом ряде игр.

Источник изображения: TechSpot

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В целом процессоры Intel являются привлекательным выбором лишь в нижнем ценовом сегменте и в категории «до $300», в то время как модели AMD представлены во всех номинациях и безраздельно властвуют в ряде из них.