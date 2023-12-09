Даже владельцы Radeon RX 7600 смогут насладиться качественным игровым процессом.

Вышедшая пару дней назад игра Avatar: Frontiers of Pandora продолжает привлекать к себе внимание со стороны компьютерного сообщества: пока геймеры обсуждают существование секретного режима в данном игровом приложении, повышающего качество графики и бросающего вызов топовым видеокартам текущего поколения с заделом на будущие GPU, специалисты AMD, не мудрствуя лукаво, решили разъяснить пользователям, какие настройки необходимо применять, чтобы насладиться качественным игровым процессом.

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Источник изображения: Ubisoft

Согласно рекомендациям AMD, для обеспечения высокого значения средней кадровой частоты в Avatar: Frontiers of Pandora при задействовании пресета качества графики «Ultra» с рейтрейсингом владельцам Radeon RX 7600 следует выбрать разрешение 1080p, обладателям Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT – 1440p, а собственникам Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX — 4K.

Кроме того, следует активировать технологию AMD FSR 3 с функцией генерации кадров, причём владельцам Radeon RX 7600, RX 7700 XT и RX 7800 XT необходимо выбрать режим «Quality», а обладателям Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX — пресет «Performance».

Проделав описанные манипуляции, специалистам AMD удалось превзойти заветную планку в 100 к/c в разрезе значения средней кадровой частоты — даже Radeon RX 7600 обеспечила показатель в 109 к/c, а топовая Radeon RX 7900 XTX продемонстрировала результат в 148 к/c.

Источник изображения: AMD

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Стоит отметить, что для «замеров» использовалась система, снабжённая одним из лучших игровых процессоров в лице Ryzen 7 7800X3D, поэтому владельцам менее производительных CPU следует готовиться к более низким значениям fps.