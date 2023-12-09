Несколько спасает положение активация DLSS.

Похоже, разработчикам игры Avatar: Frontiers of Pandora не давали покоя лавры Crysis, которая в своё время была весьма требовательна к «железу», поэтому они решили добавить в свой продукт секретные настройки, предназначенные для видеокарт следующего поколения: как сообщает ресурс ExtremeTech, со скрытым режимом еле справляется даже флагман текущего поколения в лице GeForce RTX 4090.

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Источник изображения: Eurogamer.net, Ubisoft

Как отмечает источник, секретный режим, получивший название «Unobtanium», по качеству графики превосходит пресет «Ultra» и весьма нагружает графическую подсистему: согласно тестам, произведённым пользователем Reddit под ником LightMoisture, в 4K с задействованием DLAA и без активации технологии генерации кадров топовая GeForce RTX 4090 в среднем обеспечивает всего 30 к/c, а объём требуемой видеопамяти составляет 18.5 Гбайт.

Другой пользователь Reddit протестировал секретные настройки качества графики Avatar: Frontiers of Pandora на своей GeForce RTX 4090 в 4K с активированной функцией DLSS в режиме «Качество» — ему удалось добиться показателя в 50 к/c.

Чтобы разблокировать скрытый режим в игре, необходимо запустить приложение с параметром «-unlockmaxsettings», в результате чего станут доступны секретные настройки графики «Unobtanium».

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Вполне возможно, что данный режим в Avatar: Frontiers of Pandora станет новым эталоном для проверки уровня производительности графических адаптеров, а фраза «А Unobtanium потянет?» может стать крылатой.