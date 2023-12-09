Достижения же Intel Core Ultra 5 125H более скромны.

Специалисты, тем или иным способом раздобывшие ещё не вышедшие официально мобильные процессоры Intel семейства Meteor Lake, продолжают всесторонне изучать их возможности, попутно радуя широкую компьютерную общественность результатами своих изысканий: ранее стали известны достижения встроенной графики процессора Intel Core Ultra 7 155H, а сейчас обнародована информация, проливающая свет на уровень производительности парочки предстоящих новинок в нескольких бенчмарках, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно «замерам» специалистов Pass Laboratory, мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155H в тестовом пакете Cinebench R20 и R23 превзошёл своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 7840HS на 4.6 и 18.3 % соответственно, однако в версии R15 не смог совладать с соперником, уступив ему 10.0 %. В тесте OpenCL модель «красной команды» также оказалась впереди, превзойдя конкурента на 11.4 %.

Мобильный процессор Intel Core Ultra 5 125H продемонстрировал более скромные результаты, в тестах Cinebench R23, R20, R15 и OpenCL отстав от Ryzen 7 7840HS на 15.9, 14.4, 3.2 и 24.3 % соответственно.

Кроме того, мобильная система, имеющая в своём составе мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, смогла проработать дольше, нежели ноутбуки, оснащённые CPU от Intel. К сожалению, информации о конкретных моделях тестируемых мобильных систем и их характеристиках не имеется.

Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, Pass Laboratory

Исходя из имеющихся данных, мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155H обзаведётся 16 ядрами/22 потоками с максимальной частотой в 4.8 ГГц, а также получит 24 Мбайт L3-кэша, в то время как Core Ultra 5 125H будет снабжён 14 ядрами/18 потоками, функционирующими на частоте 4.5 ГГц в boost-режиме, и 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

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На «сцену» новинки выйдут уже 14 декабря — именно в этот день состоится официальная презентация мобильных процессоров Intel Meteor Lake.