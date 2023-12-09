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Intel Core Ultra 7 155H обходит AMD Ryzen 7 7840HS в Cinebench R20 и R23
Достижения же Intel Core Ultra 5 125H более скромны.

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Специалисты, тем или иным способом раздобывшие ещё не вышедшие официально мобильные процессоры Intel семейства Meteor Lake, продолжают всесторонне изучать их возможности, попутно радуя широкую компьютерную общественность результатами своих изысканий: ранее стали известны достижения встроенной графики процессора Intel Core Ultra 7 155H, а сейчас обнародована информация, проливающая свет на уровень производительности парочки предстоящих новинок в нескольких бенчмарках, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: Wccftech

Согласно «замерам» специалистов Pass Laboratory, мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155H в тестовом пакете Cinebench R20 и R23 превзошёл своего оппонента из стана AMD в лице Ryzen 7 7840HS на 4.6 и 18.3 % соответственно, однако в версии R15 не смог совладать с соперником, уступив ему 10.0 %. В тесте OpenCL модель «красной команды» также оказалась впереди, превзойдя конкурента на 11.4 %.

Мобильный процессор Intel Core Ultra 5 125H продемонстрировал более скромные результаты, в тестах Cinebench R23, R20, R15 и OpenCL отстав от Ryzen 7 7840HS на 15.9, 14.4, 3.2 и 24.3 % соответственно.

Кроме того, мобильная система, имеющая в своём составе мобильный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, смогла проработать дольше, нежели ноутбуки, оснащённые CPU от Intel. К сожалению, информации о конкретных моделях тестируемых мобильных систем и их характеристиках не имеется.

Источник изображений: VideoCardz, Bilibili, Pass Laboratory

Исходя из имеющихся данных, мобильный процессор Intel Core Ultra 7 155H обзаведётся 16 ядрами/22 потоками с максимальной частотой в 4.8 ГГц, а также получит 24 Мбайт L3-кэша, в то время как Core Ultra 5 125H будет снабжён 14 ядрами/18 потоками, функционирующими на частоте 4.5 ГГц в boost-режиме, и 20 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

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На «сцену» новинки выйдут уже 14 декабря — именно в этот день состоится официальная презентация мобильных процессоров Intel Meteor Lake.

#amd #intel #core ultra 7 155h #ryzen 7 7840hs
Источник: videocardz.com
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