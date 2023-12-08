Хорошие новости для обладателей видеокарт Intel.

Специалисты Intel продолжают планомерно улучшать свои графические драйверы, позволяя геймерам наслаждаться игровым процессом любимых тайтлов с более высокими значениями кадровой частоты: так, благодаря установке свежего ПО Graphics Driver с порядковым номером 31.0.101.5074 обладатели видеокарт «синей команды» могут наблюдать повышение fps в девяти игровых приложениях.

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Источник изображения: Intel

Наибольший прирост среднего значения кадровой частоты, достигающий 34 %, имеется возможность лицезреть в Train Sim World 3 в разрешении 1080p при высоких настройках качества графики, чуть менее скромные результаты в Dying Light 2 Stay Human, где заявлено увеличение до 31 % при том же разрешении и пресете, что и в предыдущем тайтле, в то время как в Battlefield V показатель fps может повыситься вплоть до 23 %, если использовать максимальные настройки графики в 1080p.

Повышение среднего fps в ещё трёх тайтлах менее весомое, но всё же приятное глазу: в Dishonored 2 значение средней кадровой частоты возрастает на 16 % при задействовании пресета «Ultra» в 4K, в For Honor — на 14 % при разрешении 1080p и экстремальных настройках графики, а в Final Fantasy XV Windows Edition — на 12 % при максимальном качестве в 1080p.

Желающие насладиться Avatar: Frontiers of Pandora могут рассчитывать на повышение fps до 8 % при разрешении 1080p и пресете «Ultra», а в Phasmophobia и Crossout — всего до 5 % при высоких настройках качества графики в 1440p и 1080p соответственно.

Стоит отметить, что приведенные цифры справедливы при сравнении уровня производительности версий 31.0.101.5074 и 31.0.101.4972.

Кроме того, в свежем наборе графических драйверов специалисты Intel устранили мерцающие пиксели в Counter-Strike 2, справились со сбоем приложения в Far Cry 3, Alan Wake и Ghostrunner 2, побороли искажения изображения на ряде мониторов после изменения разрешения в Total War: Pharaoh, а также исключили появление цветных пикселей в Cyberpunk 2077.

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Полностью изучить список всех исправленных и находящихся на этапе устранения ошибок, а также скачать новый пакет графических драйверов имеется возможность на официальном сайте Intel.