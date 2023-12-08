Очередное открытие, иллюстрирующее «гений» хитрого продавца.

Прельстившись невысокой стоимостью продукта и обещаниями продавца предоставить качественный товар с высокими характеристиками, доверчивые покупатели порой получают совсем не то, о чём мечтали: именно так произошло и с пользователем ресурса Reddit с ником RedditCringe990, который столкнулся в своём дешёвом китайском блоке питания с неожиданной находкой, сообщает сайт Tom's Hardware.

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Разобрав злополучный блок питания, пользователь обнаружил в нём средних размеров контейнер, который не был соединён с другими компонентами устройства — после его вскрытия пред взором исследователя предстало его содержимое в виде загадочной субстанции, похожей на грунт, перемешанный с металлическими фрагментами.

Источник изображений: Reddit, RedditCringe990

Судя по всему, таким нехитрым способом производитель сего устройства решил придать веса своему «детищу» в прямом и переносном смысле, ведь некоторые покупатели руководствуются массой блока питания при выборе, так как качественные продукты обычно заметно тяжелее своих дешёвых «сотоварищей».

Впрочем, «недочёт» данного устройства оказался не единственным: изучив его компоненты, опытные пользователи пришли к выводу, что сей блок питания не имеет каких-либо механизмов защиты, поэтому при нештатной ситуации может легко не только сам выйти из строя, но и захватить за собой остальные компоненты ПК.

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Естественно, данный случай далеко не первый и не последний, ведь ряд пользователей в погоне за дешевизной могут позабыть о всех правилах безопасных покупок, чего делать не следует, чтобы затем не заплатить гораздо большую цену.