Стоимость новинок стартует с отметки в $999/€1199.

Не успел состояться официальный анонс мобильных процессоров AMD Ryzen 8040, как широко известный производитель ноутбуков Acer решил порадовать почитателей своей продукции новыми лэптопами, о чём информирует компьютерную общественность ресурс VideoCardz.

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Игровые ноутбуки Acer Nitro V16 получат процессор Ryzen 7 8845HS, являющийся вторым по старшинству в новой серии мобильных CPU от AMD и имеющий в своём распоряжении 8 ядер, основанных на микроархитектуре Zen 4 и функционирующих на частоте до 5.1 ГГц в максимальном режиме, а также характеризующийся уровнем TDP, варьирующемся в пределах от 35 до 54 Вт.

Источник изображений: VideoCardz, Acer

Несмотря на то, что мобильный процессор семейства Hawk Point оснащается встроенной графической подсистемой Radeon 780 на базе RDNA 3, геймерская направленность ноутбуков заставила производителя снабдить свои продукты дискретными видеоадаптерами, обладающими более весомым уровнем производительности, причём выбор был сделан в пользу NVIDIA, а не AMD – покупатель может выбрать конфигурацию с видеокартой вплоть до GeForce RTX 4060, что является своеобразным «даунгрейдом» на фоне моделей предшествующего поколения, которые могли предложить GeForce RTX 4070 для топовых систем.

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Кроме того, новое поколения ноутбуков получило некоторые конструктивные изменения корпуса, а вот дисплей остался тем же, что и у предшественников — всё те же 16 дюймов с частотой обновления 165 Гц. При этом на выбор доступны экраны с разрешением 2560x1600 и 1900x1200. При этом стартовая стоимость Acer Nitro V16 составляет $999/€1199.