Возможно, сейчас ещё не поздно обновиться.

Прогнозы экспертов касательно ощутимого повышения стоимости модулей оперативной памяти начинают претворяться в жизнь, о чём говорят специалисты сайта Wccftech со ссылкой на материалы ресурсов MyDrivers и Taiwan Business Times.

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Источник изображения: Wccftech

Как стало известно чуть ранее, в связи со снижением спроса на модули оперативной памяти со стороны рядовых пользователей и компаний крупными производителями чипов в лице Micron, Samsung и SK hynix было принято решение снизить объёмы производства, чтобы уравновесить рынок и оказать влияние на ценники своей продукции, что в конечном итоге и произошло.

Сообщается, что наиболее подвержена снижению темпов выпуска чипов оказалась память типа DDR5 – её стоимость увеличилась в среднем на 15-20 %. Чуть менее восприимчивыми оказались модули DDR4, цены которых возросли на 10-15 %, в то время как ценники памяти типа DDR3 поднялись только на 10 %. Отмечается, что темпы роста стоимости оказались выше, чем прогнозировалось ранее.

Высокую зависимость роста цены от падения объёмов производства в отношении памяти DDR5 исследователи связывают с «переходным периодом», когда пользователи меняют устаревшую платформу на более «свежую», поддерживающую только память нового стандарта. Свою лепту в серверный рынок вносит растущая популярность систем искусственного интеллекта, что повышает спрос на модули оперативной памяти нового поколения.

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Специалисты отмечают, что стоимость DDR5 сохранится на высоком уровне ещё некоторое время с тенденцией к дальнейшему росту, пока рынки вновь не придут в норму, поэтому желающим обновиться следует озаботиться данным вопросом уже сейчас.