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Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
Результат оказался разочаровывающим.

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Как известно, на волне майнинг-бума пару лет назад NVIDIA представила на суд компьютерной общественности несколько моделей графических адаптеров на базе GPU Ampere и Turing, предназначенных для добычи криптовалюты, решив целый ряд проблем: успокоить начавших бить тревогу геймеров и дать возможность заполучить страждущим «копателям» устройства по весьма выгодной цене.

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Источник изображения: MSI

Естественно, майнерская составляющая таких видеоадаптеров накладывала свои ограничения, как то видоизменённый BIOS, более простая система охлаждения и невозможность использования стандартных игровых драйверов.

Впрочем, возможные трудности не остановили специалистов YouTube-канала Sfdx Show, которые решили попробовать использовать майнерскую CMP 50HX, основанную на графическом процессоре TU102 с 3584 CUDA-ядрами и наделённую 10 Гбайт видеопамяти типа GDDR6, в качестве игровой видеокарты, сообщает ресурс VideoCardz.

Хотя устройство без проблем определяется в операционной системе, чтобы заставить функционировать его в играх специалистам пришлось использовать модифицированные драйверы. Кроме того, у графического адаптера отсутствуют видеовыходы, что также ограничивает сценарии его использования.

После установки необходимого ПО исследователям удалось запустить несколько игровых приложений, однако уровень производительности был весьма далёк от ожидаемого — всему виной наличие лишь 4 активных линий PCIe. Специалисты попытались исправить данный недочёт, распаяв недостающие линии, однако потерпели неудачу: судя по всему, непосредственно графический процессор не поддерживает большее количество линий.

Источник изображений: VideoCardz, YouTube, Sfdx Show

Вполне вероятно, что NVIDIA учла тот факт, что некоторые умельцы могут попробовать превратить её майнерские видеокарты в игровые, поэтому ограничила их возможности не только программными средствами, но и аппаратными.

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Таким образом, несмотря на достаточно «вкусный» ценник видеокарты CMP 50HX (в настоящий момент около 160 евро), целесообразность её использования в качестве игровой крайне сомнительна.

#nvidia #cmp 50hx
Источник: videocardz.com
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