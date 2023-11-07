Внешний вид действительно претерпел некоторых изменений.

На фоне откровений о скором анонсе игровых графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 40 SUPER инсайдеры продолжают потчевать широкую компьютерную общественность всё новыми порциями информации: как сообщает ресурс VideoCardz, известный энтузиаст MEGAsizeGPU опубликовал изображение, приоткрывающее завесу тайны над внешним видом коробок предстоящих новинок на примере GeForce RTX 4070 Ti SUPER.

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Источник изображения: X (Twitter), MEGAsizeGPU

Как можно заметить, дизайн упаковки новых моделей видеокарт претерпел некоторых изменений по сравнению с предшественницами: логотип «SUPER», использующий шрифт NVIDIA Sans, стал менее замысловатым и теперь не отличается от остальных элементов бренда, а фон, на котором он расположен, поменял свой цвет на серебристый — по мнению разочаровавшегося инсайдера, это не лучшее решение «зелёной команды».

Исходя из предыдущих «утечек», игровой видеоадаптер GeForce RTX 4070 Ti SUPER будет основан на графическом процессоре AD103-275 или AD102-175, наделённом 8448 ядрами CUDA, и обзаведётся 16 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 256-битной шиной, а его уровень TBP составит 285 Вт.

Источник изображения: VideoCardz

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Кроме того, ожидается запуск ещё как минимум двух моделей серии GeForce RTX 40 SUPER, которые также будут характеризоваться улучшенными характеристиками по сравнению со стандартными «соплеменницами»: согласно имеющимся данным, GeForce RTX 4080 SUPER, базирующаяся на GPU AD103-400, сможет похвастаться наличием 10240 ядер и 16-гигабайтного видеобуфера вкупе с шиной в 256 бит, а GeForce RTX 4070 SUPER, основанная на чипе AD103-375 или AD104-350, получит 7168 CUDA-ядер, 12 Гбайт памяти GDDR6X и 192-битную шину.