Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
id_1
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
Разработчики стараются повысить быстродействие, но пока что не слишком выходит.

реклама

Ожидаемая целым рядом любителей градостроительных симуляторов игра Cities: Skylines II выйдет на ПК уже через несколько дней, однако уже сейчас специалисты некоторых изданий вовсю тестируют её предварительную версию, и их выводы касательно уровня производительности не слишком обнадёживают.

реклама

Источник изображения: Paradox Interactive

Так, исследователи ресурса PC Games Hardware, вооружившись одним из самых быстрых игровых настольных процессоров в лице AMD Ryzen 7 7800X3D и флагманской видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 протестировали Cities: Skylines II в трёх разрешениях при высоких настройках качества графики, и результаты их «замеров» оказались весьма удручающими: даже в 720p топовая система не смогла обеспечить комфортный показатель средней кадровой частоты, хотя и максимально приблизилась к этому, продемонстрировав результат в 59.3 к/c.


В 1440p и 2160p ситуация ожидаемо оказалась ещё плачевнее, при этом преподнеся достаточно забавный «сюрприз»: при обоих разрешениях значение средней кадровой частоты было одинаково и составило 28.4 к/c, а статтеры были заметны невооружённым глазом.

Источник изображения: YouTube, PCGH

Результаты тестирования ряда популярных видеокарт в паре с процессором Ryzen 5 5600X и модулями оперативной памяти DDR4-3600 общим объёмом в 32 Гбайт и вовсе разочаровывают: при задействовании пресета «High» в разрешении 1920x1080 кое-как переваливают за отметку в 30 к/c только топовые Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4090, а в 1440p эти же модели при аналогичных условиях демонстрируют показатели в 22.8 и 28.8 к/c.

Источник изображений: PC Games Hardware

Стоит отметить, что ещё в сентябре разработчики Cities: Skylines II повысили рекомендуемые системные требования, советуя использовать Core i5-12600K или Ryzen 7 5800X в дуэте с GeForce RTX 3080 для обеспечения комфортного игрового процесса. Впрочем, как показывают результаты тестов, даже этих связок вряд ли хватит, чтобы насладиться игрой.

Источник отмечает, что специалисты, ответственные за разработку тайтла, в поте лица трудятся над повышением уровня производительности в игре, однако пока что это не слишком помогает.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящий же момент разработчики рекомендуют установить значение «Очень низкий» для параметра «Уровень детализации» — по их словам, это не слишком сказывается на качестве «картинки», но является временным решением для увеличения кадровой частоты. Впрочем, исследователи источника относятся к этому скептически, заявляя, что ситуация в целом не сильно меняется.

#cities: skylines ii
Источник: pcgameshardware.de
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Разработчики Cities: Skylines II показали фоторежим и кинематографическую камеру
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты рассказали, как МиГ-31К с «Кинжалами» охотится на американские пусковые установки ATACMS
8
MWM: Патрулирующие Средиземноморье авианосцы США стали достижимы для ударов "Кинжалами"
3
Модернизированный Ланцет впервые в своей истории "склевал" украинский вертолет Ми-8
+
Израиль просит Илона Маска включить систему Starlink при наземной операции в секторе Газа
+
"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
5
Новые Ан-124 «Руслан» получат новые двигатели
1
Gigabyte представила материнскую плату TRX50 AERO D для процессоров Threadripper 7000
+
Старейший кантональный банк Швейцарии открывает торговлю и хранение XRP
+
Поставкой Киеву ракет ATACMS Вашингтон рассчитывает достичь «поворотного момента» в боях на Украине
14
Командир танкового батальона РФ – бойцы с нетерпением ждут начала охоты на американские M1 Abrams
1
Немецкие танки Leopard 2 ВСУ замечены в районе окружаемой ВС РФ Авдеевки
+
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
3
Два мошенника обокрали Uber Eats на 1 млн долларов создавая фиктивные аккаунты клиентов и курьеров
+
МиГи с "Кинжалами" будут уничтожать пусковые установки ATACMS и обнаруженные секретные склады
3
ВКС России "под запись" уничтожили мост в Марьинке и отрезали логистическое плечо для ВСУ
+
Аппарат Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
+
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
+
AMD представила процессоры Ryzen Threadripper 7000 — возвращается HEDT линейка для энтузиастов
+
Российский Подводный Флот пополнился новым атомным крейсером
2
Робот-гуманоид Figure 01 вышел на сцену, демонстрируя прорыв в быстрой двуногой ходьбе
2

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
23
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
21
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
7
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
195
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
144
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
15
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
19

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
23:07
Автор еще забыл упомянуть, что, в отличие от прежних ТОСов, ТОС-2 не требует отдельной заряжающей машины.
Чем новая огнемётная система ТОС-2 «Тосочка» превосходит «Солнцепёк», и почему она опасна для ВСУ
Denis Lykov
23:05
... если кривыми руками ставить win11, то можно получить андроид ... Специалисты не умели 🪟 окошки 🪟 ставить на lga775, ... это не специалисты ...
В Японии протестируют бесконтактную подзарядку электрокаров перед светофорами
Вадим Кудрявцев
23:01
нас снова ждут удивительные истории,надеюсь его скоро отпускать начнет -осень заканчивается.и до весны все будет спокойно.до его очередного приступа шизофрениии
Создаю свой дистрибутив Linux
Bearcub
23:01
В табличке Россия на 15 месте 0,25 баксов
Рейтинг стран по стоимости интернета
Denis Lykov
23:00
Фуфло! ... 678% в U-бенчмарке, вчера проверял ... 7450! 🆙️🆘️ 🥱
В Японии протестируют бесконтактную подзарядку электрокаров перед светофорами
Bisaimon
22:59
Самое забавное, что ее и все такие движение продвигали демократы и они же сами против идут их. Ведь демократы поддерживают Израиль и всю дичь мира
Экоактивистка Грета Тунберг выступила в поддержку Палестины и сектора Газа
Spambomber23
22:56
Спасибо за приглашение, увколл, но я лучше по-старинке в каментах каклов с либердой погоняю. Староват я уже блохерствовать. З.Ы. А тут вот ещё что мадамка Зеля надысь отчебучила: Елена Зеленская встр...
Мэр Киева Кличко заявил, что занятые Россией территории «уже не Украина»
Вадим Андриевский
22:56
Чет мне подсказывает что это такой огород - что лучше туда не лезть.
Технология ASUS DIMM Flex позволит повысить производительность и стабильность при разгоне памяти
Andreich000000000
22:54
Зачем так сложно, если дизель можно везти в бочках на внешней подвеске? Защита от осколков и повреждений? Дык сделайте бочку вокруг бочки и заполните её самозатягивающимся составом, если нужно обеспе...
Российские инженеры создали бронированный топливозаправщик
Андрей Романов
22:48
Блин, ну есть одна маленькая проблема :-) Это большое расстояние, между звёздами!
5 причин, по которым исследование космоса очень важно для человечества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем