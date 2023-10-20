Разработчики стараются повысить быстродействие, но пока что не слишком выходит.

Ожидаемая целым рядом любителей градостроительных симуляторов игра Cities: Skylines II выйдет на ПК уже через несколько дней, однако уже сейчас специалисты некоторых изданий вовсю тестируют её предварительную версию, и их выводы касательно уровня производительности не слишком обнадёживают.

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Источник изображения: Paradox Interactive

Так, исследователи ресурса PC Games Hardware, вооружившись одним из самых быстрых игровых настольных процессоров в лице AMD Ryzen 7 7800X3D и флагманской видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 протестировали Cities: Skylines II в трёх разрешениях при высоких настройках качества графики, и результаты их «замеров» оказались весьма удручающими: даже в 720p топовая система не смогла обеспечить комфортный показатель средней кадровой частоты, хотя и максимально приблизилась к этому, продемонстрировав результат в 59.3 к/c.





В 1440p и 2160p ситуация ожидаемо оказалась ещё плачевнее, при этом преподнеся достаточно забавный «сюрприз»: при обоих разрешениях значение средней кадровой частоты было одинаково и составило 28.4 к/c, а статтеры были заметны невооружённым глазом.

Источник изображения: YouTube, PCGH

Результаты тестирования ряда популярных видеокарт в паре с процессором Ryzen 5 5600X и модулями оперативной памяти DDR4-3600 общим объёмом в 32 Гбайт и вовсе разочаровывают: при задействовании пресета «High» в разрешении 1920x1080 кое-как переваливают за отметку в 30 к/c только топовые Radeon RX 7900 XT и GeForce RTX 4090, а в 1440p эти же модели при аналогичных условиях демонстрируют показатели в 22.8 и 28.8 к/c.

Источник изображений: PC Games Hardware

Стоит отметить, что ещё в сентябре разработчики Cities: Skylines II повысили рекомендуемые системные требования, советуя использовать Core i5-12600K или Ryzen 7 5800X в дуэте с GeForce RTX 3080 для обеспечения комфортного игрового процесса. Впрочем, как показывают результаты тестов, даже этих связок вряд ли хватит, чтобы насладиться игрой.

Источник отмечает, что специалисты, ответственные за разработку тайтла, в поте лица трудятся над повышением уровня производительности в игре, однако пока что это не слишком помогает.

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В настоящий же момент разработчики рекомендуют установить значение «Очень низкий» для параметра «Уровень детализации» — по их словам, это не слишком сказывается на качестве «картинки», но является временным решением для увеличения кадровой частоты. Впрочем, исследователи источника относятся к этому скептически, заявляя, что ситуация в целом не сильно меняется.