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Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
Не все функции одинаково хороши.

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Если после приобретения высокоскоростного твердотельного накопителя результат не соответствует ожиданиям, не стоит винить во всём новое устройство — вполне возможно, что в потере производительности SSD-диска повинна операционная система Windows 11 Pro, что наглядно продемонстрировали специалисты ресурса Tom's Hardware.

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Источник изображений: Pixabay

Как отмечают исследователи, ОС Windows 11 Pro по умолчанию активирует программное шифрование BitLocker, которое и отнимает дополнительные ресурсы, понижая скорость твердотельного накопителя.

Для своих тестов специалисты использовали твердотельный накопитель Samsung 990 Pro 4 Тбайт, настольный процессор Intel Core i9-12900K, модули оперативной памяти типа DDR4 общим объёмом 32 Гбайт и непосредственно «виновницу торжества» в лице свежей версии Windows 11 Pro. Помимо «замеров» с активной функцией BitLocker и без задействования оной, исследователи также проверили и уровень производительности с аппаратным шифрованием (OPAL).

В бенчмарке PCMark 10 Storage при использовании программного шифрования BitLocker показатели составили 490.6 Мбайт/c, в то время как с аппаратным шифрованием и в стандартном режиме результаты оказались весьма выше (620.3 и 607.2 Мбайт/c соответственно), то есть падение производительности достигло 21 и 19 %. При этом уровень задержек ухудшился на 23-26 %.

Тесты в рабочей ситуации при копировании/чтении 50 Гбайт данных при помощи DiskBench продемонстрировали понижение быстродействия при задействовании программной реализации BitLocker на 11-13/3-7 %.

В популярной утилите CrystalDiskMark 8 в наиболее распространённых сценариях наблюдается схожее положение дел: уровень быстродействия при последовательной записи (1 Мбайт, QD1) с задействованием BitLocker снизился на 10-11 %, а в задачах случайного чтения/записи (4 Кбайт, QD1) упал на впечатляющие 20-21/43-46 %. Впрочем, имеются и исключения: при последовательном чтении (1 Мбайт, QD1) с использованием программного шифрования скоростные показатели увеличились на 9-10 %.

Источник изображений: Tom's Hardware

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Таким образом, если защита конфиденциальных данных не требуется, программное шифрование BitLocker, которое Windows 11 Pro активирует по умолчанию, следует отключить, дабы не сетовать на несоответствие реальных скоростных характеристик SSD-диска паспортным.

#samsung 990 pro #windows 11 pro
Источник: tomshardware.com
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