Не все функции одинаково хороши.

Если после приобретения высокоскоростного твердотельного накопителя результат не соответствует ожиданиям, не стоит винить во всём новое устройство — вполне возможно, что в потере производительности SSD-диска повинна операционная система Windows 11 Pro, что наглядно продемонстрировали специалисты ресурса Tom's Hardware.

реклама

Источник изображений: Pixabay

Как отмечают исследователи, ОС Windows 11 Pro по умолчанию активирует программное шифрование BitLocker, которое и отнимает дополнительные ресурсы, понижая скорость твердотельного накопителя.

Для своих тестов специалисты использовали твердотельный накопитель Samsung 990 Pro 4 Тбайт, настольный процессор Intel Core i9-12900K, модули оперативной памяти типа DDR4 общим объёмом 32 Гбайт и непосредственно «виновницу торжества» в лице свежей версии Windows 11 Pro. Помимо «замеров» с активной функцией BitLocker и без задействования оной, исследователи также проверили и уровень производительности с аппаратным шифрованием (OPAL).

В бенчмарке PCMark 10 Storage при использовании программного шифрования BitLocker показатели составили 490.6 Мбайт/c, в то время как с аппаратным шифрованием и в стандартном режиме результаты оказались весьма выше (620.3 и 607.2 Мбайт/c соответственно), то есть падение производительности достигло 21 и 19 %. При этом уровень задержек ухудшился на 23-26 %.

Тесты в рабочей ситуации при копировании/чтении 50 Гбайт данных при помощи DiskBench продемонстрировали понижение быстродействия при задействовании программной реализации BitLocker на 11-13/3-7 %.

В популярной утилите CrystalDiskMark 8 в наиболее распространённых сценариях наблюдается схожее положение дел: уровень быстродействия при последовательной записи (1 Мбайт, QD1) с задействованием BitLocker снизился на 10-11 %, а в задачах случайного чтения/записи (4 Кбайт, QD1) упал на впечатляющие 20-21/43-46 %. Впрочем, имеются и исключения: при последовательном чтении (1 Мбайт, QD1) с использованием программного шифрования скоростные показатели увеличились на 9-10 %.

Источник изображений: Tom's Hardware

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, если защита конфиденциальных данных не требуется, программное шифрование BitLocker, которое Windows 11 Pro активирует по умолчанию, следует отключить, дабы не сетовать на несоответствие реальных скоростных характеристик SSD-диска паспортным.