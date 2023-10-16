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На фоне дебюта первых моделей семейства Raptor Lake-S Refresh с разблокированным множителем, благодаря чему стали известны официальные цены, спецификации и уровень быстродействия новинок, Intel проводит ликбез в целях устранения пробелов в знаниях пользователей: так, на официальном сайте компании представители «синей команды» ответили на часто задаваемые вопросы, разъяснив о возможностях процессоров Core 14-го поколения и рассказав об изменениях в схеме брендирования своих продуктов.
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Прежде всего, Intel рекомендует забыть о наличии слова «Refresh» в именовании дебютировавшего семейства процессоров, отмечая, что новинки представляют собой самые быстрые в мире процессоры для десктопных и мобильных систем, отличаясь более быстрыми ядрами с возможностью дальнейшего разгона, повышенным уровнем производительности, а также рядом других преимуществ.
Кроме того, компания подтверждает, что процессоры Core 14-го поколения, известные также под кодовым именем Raptor Lake-S Refresh, станут последними представителями старой схемы именования — новый подход предполагает использование бренда Intel Core/Core Ultra, начиная с моделей семейства Meteor Lake. Стоит напомнить, что чуть ранее стало известно, что знакомая буква «i» в новых именах CPU попросту исчезнет.
Источник изображений: Intel
При этом Intel отмечает, что бренд Core/Core Ultra знаменует переход в новую эру и одновременно упрощает жизнь пользователям, позволяя без особых проблем подобрать себе модель процессора для конкретных задач.