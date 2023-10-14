Весьма заманчивое предложение для ряда покупателей.

На фоне скорого выхода десктопных процессоров Intel Core 14-го поколения ряд онлайн-магазинов продолжает радовать своих потенциальных клиентов, снижая ценники уже представленных на рынке моделей: так, несколько дней назад «аттракцион неслыханной щедрости» устроила онлайн-площадка Newegg, однако американский ритейлер Micro Center пошёл ещё дальше, предлагая приобрести Ryzen 7 7800X3D по весьма заманчивой цене.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Как информирует общественность ресурс Wccftech, в настоящий момент стоимость игрового настольного процессора Ryzen 7 7800X3D в сети магазинов Micro Center составляет $330, однако, благодаря специальной акции, ценник можно понизить ещё больше: так, при покупке ряда материнских плат Socket AM5 стоимость процессора упадёт ещё на $30, позволяя заполучить CPU всего за $300, что на $150 меньше его рекомендованной цены.

Источник изображения: Wccftech, Micro Center

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Учитывая, что в ряде игр Ryzen 7 7800X3D превосходит более дорогой Core i9-13900K, не говоря уже про схожий по цене Core i5-13600K, предложение от Micro Center весьма заманчивое. Кроме того, платформа Socket AM5 позволит без проблем заменить морально и физически устаревший CPU спустя несколько лет, в то время как LGA 1700 доживает свой век.