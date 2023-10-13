Вероятно, новая функция сможет обеспечить более высокий уровень производительности.

Производители материнских плат продолжают активно готовиться к скорому дебюту настольных процессоров Intel Core 14-го поколения: как информирует общественность ресурс Wccftech, ссылаясь на сообщение kuroberu, специалисты MSI подготовили свежую версию BIOS, позволяющую более эффективно регулировать температурный предел CPU.

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Источник изображения: Wccftech

Десктопные процессоры Intel Core 13-го поколения отличаются весьма высоким уровнем энергопотребления, что, в свою очередь, в ряде случаев приводит к чрезмерному нагреву под нагрузкой, а их наследники в лице представителей Raptor Lake-S Refresh, исходя из имеющихся данных, будут ещё более «прожорливы» и смогут без проблем достичь температурного предела в 115 °C (Tjmax) – держа в уме эту особенность, компания MSI добавляет новую функцию, получившую название CPU Fast Throttle Threshold, для своих материнских плат на базе чипсетов Z790 и Z690.

Источник изображения: X (Twitter), kuroberu

Официальных разъяснений касательно механизмов работы новой функции пока нет, однако, исходя из выводов источника, нововведение будет предназначено для моделей с разблокированным множителем и позволит вплотную приближаться к предельному значению Tjmax — если ранее защита от перегрева процессора срабатывала при достижении 107 °C, что приводило к снижению уровня производительности с целью охлаждения, то новая версия BIOS гарантирует, что CPU не будет сбрасывать частоту, пока не достигнет установленного вручную значения, которое можно указать вплоть до предела в 115 °C.

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Благодаря новой функции разного рода энтузиасты и оверклокеры смогут достигать более весомых частотных показателей для CPU, однако для этого понадобится производительная система охлаждения — даже топовым моделям Core 13-го поколения требовалась высококлассная СЖО, а процессорам Raptor Lake-S Refresh, судя по всему, понадобятся ещё более качественные решения.