Новинка имеет нестандартную СО.

Спустя два года после дебюта первых моделей Radeon RX 6600 известный производитель ASRock решил пополнить свой «портфель» графических адаптеров данной линейки, явив на суд широкой компьютерной общественности новую представительницу серии Radeon RX 6000 в белом исполнении, сообщает ресурс VideoCardz.

Стоит отметить, что в ассортименте компании уже есть парочка моделей с белым дизайном, но они принадлежат к серии Radeon RX 7000, в то время как новинка станет первой (а, возможно, и единственной) «ласточкой» линейки RX 6000.

реклама

Основой для новой модели в лице Radeon RX 6600 Challenger White послужила Radeon RX 6600 Challenger D: обе видеокарты имеют одинаковые частотные характеристики (до 2491 МГц в boost-режиме) и схожий дизайн.

Как и её «соплеменницы», новинка может похвастаться наличием 1792 потоковых процессоров и 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц при 128-битной шине.

При этом игровая видеокарта ASRock Radeon RX 6600 Challenger White получила стильный белый кожух, производительную систему охлаждения с тепловыми трубками, медным основанием и парой вентиляторов, а также металлическую заднюю пластину.

Интересен тот факт, что СО имеет значительно большие размеры по сравнению с печатной платой модели, поэтому один из вентиляторов почти не прикрывает элементы графического адаптера.

Источник изображений: ASRock

Для организации дополнительного питания видеокарты предназначается один 8-контактный разъём, а за вывод изображения ответственность несут три порта DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К сожалению, данными о стоимости и появлении новинки в продаже источник не делится.