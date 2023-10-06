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Даже RTX 4090 с DLSS не обеспечивает 40 fps в Forza Motorsport в 4K с рейтрейсингом — тест Wccftech
Специалисты уже разбираются в данном вопросе.

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Хотя с момента выхода последней игры серии Forza Motorsport прошло уже 6 лет при обычном темпе выпуска раз в два года, дополнительное время разработки, похоже, не слишком пошло на пользу, по крайней мере в разрезе оптимизации, что и отмечает специалист ресурса Wccftech, осуществивший предварительные тесты новой части тайтла.

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Для своих «замеров» исследователь использовал систему, снабжённую настольным процессором AMD Ryzen 7 7800X3D, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 4090 и 32 Гбайт оперативной памяти, что явно больше максимальных требований игры — Ryzen 7 5800X, RTX 4080 и 16 Гбайт ОЗУ.

Впрочем, насладиться качественным игровым процессом в разрешении 4K с трассировкой лучей это не помогло: даже с задействованием технологии DLSS с пресетом «Performance», что подразумевает апскейлинг с 1080p, значение средней кадровой частоты во встроенном бенчмарке составило 39 к/c при практически полной загрузке видеоадаптера.

Отключение рейтрейсинга ситуацию не слишком улучшило — прирост составил всего 10 к/c. При этом специалист источника отмечает, что в процессе теста были видны постоянные «заикания», что делало Forza Motorsport абсолютно неиграбельной.

Источник изображений: Wccftech

Впрочем, при более «щадящих» условиях поиграть всё же удастся: так, на трассе Grand Oak даже в пасмурную погоду удалось добиться показателя выше 60-80 к/c, однако для этого пришлось пожертвовать трассировкой лучей, что, к сожалению, устранило статтеры лишь частично.

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При этом отмечается, что разработчики игры и специалисты NVIDIA уже изучают падение производительности в данном тесте — судя по всему, в низких значениях fps повинен либо драйвер, либо ошибки в коде игрового приложения.

#nvidia #geforce rtx 4090 #forza motorsport
Источник: wccftech.com
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