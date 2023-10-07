Достаточно необычное предложение, которое может заинтересовать целый ряд пользователей.

Похоже, в обозримом будущем ASUS представит своё новаторское решение на рынке графических адаптеров, представляющее собой видеокарту, оснащённую разъёмом для установки твердотельного накопителя форм-фактора M.2, тестовый экземпляр которой компания демонстрировала несколько недель назад, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: VideoCardz

Так, в базе данных Евразийской экономической комиссии появилась запись о паре моделей ASUS GeForce RTX 4060 Ti 8 Гбайт серии DUAL с припиской SSD, что прозрачно намекает на их дополнительную функцию. Исходя из документации, одна из вариаций будет функционировать на стандартных частотах, а другая сможет похвастаться заводским разгоном.

Источник изображения: VideoCardz, ЕЭК

Стоит напомнить, что чуть ранее китайское подразделение ASUS продемонстрировало рабочий прототип видеокарты, в дополнительный слот которой был установлен SSD-диск Samsung 980 Pro 2 Тбайт в форм-факторе M.2: разъём расположен на задней части видеоадаптера и прилегает непосредственно к кулеру графического адаптера, что позволяет дополнительно охлаждать накопитель — согласно тестам, во время работы диск нагревался на 10 °C меньше.

Скоростные показатели твердотельного накопителя, подсоединённого к разъёму видеокарты, также оказались весьма неплохи: так, в разрезе последовательного чтения Samsung 980 Pro 2 Тбайт продемонстрировал результат в 6.8 Гбайт/c, практически полностью раскрыв весь потенциал 4 линий PCIe 4.0.

Таким образом, задумка компании весьма интересна: не каждая видеокарта способна полностью использовать все 16 линий PCIe 4.0, поэтому выделение оставшихся линий под нужды SSD выглядит весьма интересным решением, расширяющим возможности установки накопителей.

Источник изображений: VideoCardz, Tony, ASUS

К сожалению, пока не понятно, потребуется ли для эффективного функционирования такого продукта материнская плата от ASUS, либо видеокарта с установленным SSD-диском сможет работать и на системных платах других производителей.

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Кроме того, география распространения данных моделей от ASUS также под вопросом: источник полагает, что новинки могут официально поступить в продажу лишь в некоторых регионах.