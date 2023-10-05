Отсутствие конкуренции со стороны AMD, похоже, сыграло решающую роль.

Хотя до официального дебюта игровых видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 50 осталось ещё весьма много времени, энтузиасты не отказывают себе в удовольствии публиковать разного рода откровения, проливающие свет на характеристики будущих новинок: как информирует общественность ресурс Hardware Times, инсайдер XpeaGPU обнародовал свежую порцию информации касательно спецификаций предстоящих моделей «зелёной команды».

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Источник изображения: VideoCardz

Согласно данным источника, в связи с появившейся информацией касательно будущего ухода AMD с рынка высокопроизводительных игровых графических решений, NVIDIA более не планирует выпуск топовой модели серии GeForce RTX 50 семейства Blackwell с чиплетным дизайном, как и прежде ограничившись монолитной конструкцией — так как с выходом продуктов на базе RDNA 4 «красная команда» сфокусируется на продуктах среднего ценового сегмента, вернувшись в топ-класс лишь с RDNA 5, у такого «монстра» попросту не будет конкурентов.

Стоит напомнить, что более ранние «утечки» сулили использование мультичиповой компоновки для флагманской модели Blackwell в лице предполагаемой GeForce RTX 5090/Ti, а также оснащение новинки памятью типа HBM3E производства Micron с высокой производительностью и эффективностью.

Источник полагает, что данная новость не сулит ничего хорошего требовательным геймерам: чиплетный дизайн обеспечил бы огромный рывок в разрезе уровня производительности, который ранее не наблюдался ни в одном поколении GeForce. Естественно, за это пришлось бы неплохо заплатить: по мнению инсайдера, топовая модель серии GeForce RTX 50 с 32 Гбайт памяти стоила бы не менее $3000.

Источник изображения: X (Twitter), XpeaGPU

Впрочем, наработки NVIDIA, судя по всему, не пойдут прахом — ожидается, что ускорители семейства Blackwell, предназначенные для центров обработки данных, получат чиплетную компоновку с несколькими кристаллами и памятью HBM3E.

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Стоит отметить, что представленные данные не являются подтверждёнными, поэтому относиться к ним необходимо с известной долей скептицизма.