Похоже, грядёт расширение модельного ряда для платформы AM5.

Похоже, долгожданные десктопные гибридные процессоры AMD серии Ryzen 7000G, принадлежащие к семейству Phoenix, уже совсем скоро станут доступны для компьютерного сообщества, о чём свидетельствует появление поддержки будущих APU в новой версии BIOS от ASUS.

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Источник изображения: Wccftech

Как сообщает ресурс Wccftech, в пояснении к свежей итерации BIOS на основе AGESA 1.0.8.0, предназначенной для ряда материнских плат Socket AM5, имеется упоминание о добавлении поддержки новых APU.

Источник изображения: Wccftech, ASUS

Специалисты HardwareLuxx подтверждают, что наряду с настольными процессорами Ryzen 7000, известными под кодовым именем Raphael, новая версия BIOS отныне «дружит» и с гибридными моделями Ryzen 7000G Phoenix.

Источник изображения: Wccftech

Исходя из имеющихся данных, APU Ryzen 7000G получат монолитный дизайн, до 8 процессорных ядер на базе микроархитектуры Zen 4 и до 12 вычислительных блоков на основе RDNA 3, а также поддержку Ryzen AI. При этом уровень TDP новинок будет достигать 65 Вт.

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Если дебют гибридных процессоров AMD Ryzen 7000G действительно близок, то в скором времени можно ожидать появления поддержки предстоящих новинок и системными платами от других производителей.